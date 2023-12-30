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Erciyes Üniversitesi'ne sağlıklı bağış

EĞİTİM 30.12.2023, 09:45
Erciyes Üniversitesi'ne sağlıklı bağış

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Turkuaz Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne bağışlanan “Canon Monoplan Angio Sistemi Alphenix Sky” ve “Canon Ultrasonografi Aplio A” cihazı için protokol imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İmza törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Herhalde bu memlekette yaşayıp da, bu toprakların çocuğu olup da bu konuşmalardan iftihar etmeyen biri yoktur. Baktır ve Özkaya ailesine çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. İşlerine de bereket versin ki, bu güzel işler yapılsın. Değerli hocalarımız da burada kendilerini geliştirerek topluma hizmet etsinler. Cenab-ı Hak ellerinden şifa dağıtsın. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Bugün o kadar mutlu ve gururluyuz ki, Üniversitemize sağlanan bu destekler gerçekten bizi çok güçlü kılmakta. Anjiyografi cihazlarımıza 7 - 8 ay önce bir ilave yapmıştık. Şimdi ikincisinin protokolünü sizlerle birlikte imzalamak için burada bulunuyoruz. Katkılarından ve desteğinden dolayı Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya’ya çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizde sağlık hizmetlerinin daha seri bir şekilde ilerletilmesinde bize sağlamış olduğu bu destekler çok kıymetli. Yoğun hasta talebini rahatlıkla karşılayacağımız, aynı anda 4 - 5 kalp operasyonunu devam ettirecek bir sürece geçmiş bulunuyoruz. Bunlar bizler için çok önemli. Çünkü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz yalnızca şehrimize değil, bölgemize hizmet eden bir hastanedir. Bu hastanemiz sağlık konusunda vatandaşlarımıza destek vermesinin yanında tıp dünyasına değerli bilim insanları da yetiştirmektedir. Özellikle tıp fakültesi öğrencilerimizi yetiştirmesi ve ARGE boyutunda da çok değerli bulguları bütün insanlığa hediye etmesi de önemli başlıklar arasında yer almaktadır” dedi.

Yapay zekâ boyutunun Üniversitemizde yalnızca sağlık alanında değil, mühendislik alanında da aktif bir şekilde kullanıldığına dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “19 fakültemiz, bir yüksekokulumuz ve bir meslek yüksekokulumuz ile etkin faaliyetlerine devam eden bir kurumuz. Mahcup olmadan, bu hizmetlerimizi artırarak devam ettirmek istiyoruz. Şehrimize, sanayimize lokomotif olarak bu görevi devam ettirmekten yanayız. Ülkemize ve insanlığa önemli katkılar sağlayan, katma değeri olan ÜRGE faaliyetlerini de kendine hedef edinmiş bir Üniversite olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben katkılarından dolayı yeniden Demiryaka Holding’e teşekkürlerimi iletiyorum. Ankara'nın doğusunda robotik cerrahi sistemine sahip tek üniversite hastanesi olmamız takdire şayandır. Bu nedenle Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır’a teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Hayırsever iş insanı Abidin Özkaya ise “Erciyes Üniversitesi’nin bu tür cihazların hakkını, hem öğretim kadrosu ile hem de son dönemlerde gelişmişlik sırasında, Türkiye’deki araştırma Üniversiteleri arasında 8. sırada olması ile vermesi, bizleri hem motive ediyor hem gurur veriyor, hem de içimizde bir coşku oluyor. Çünkü kendi evladımız gibi” şeklinde konuştu.

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