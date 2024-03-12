Erciyes Üniversitesi ile Turkuaz Seramik Arasında İş Birliği Protokolü

Hayırsever Turkuaz Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü arasında Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji - Onkoloji Hastanesi’nde muhtelif katlardaki inşaat, makine ve elektrik işleri gibi ihtiyaçların yapımının ve temininin sağlanması amacıyla protokol imzalandı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Protokol kapsamında Mehmet Kemal Dedeman Hematoloji - Onkoloji Hastanesi muhtelif katlarda tadilat ve tamirat yenilenmesi kapsamında yapılacak işler, Hayırsever Turkuaz Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yaptırılarak Erciyes Üniversitesi’ne bağışlanacak.

Müşahit olarak protokol imza törenine katılan Vali Gökmen Çiçek, Turkuaz Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Erciyes Üniversitesi’ne kazandıracağı yeni bir yatırımın protokol imza töreninde bir araya geldiklerini belirterek, “Daha önce de Turkuaz Seramik’in ilimize olduğu gibi hastanemize de hem tıbbi cihaz noktasında hem de inşaat noktasında çok sayıda desteği olmuştu. Onkoloji Hastanemizin yenilenmesi ile ilgili işi Sayın Abidin Özkaya üstlendi. Abidin Bey için konu Üniversite ve hastane olunca akan sular duruyor. Bugün de bu protokole şahitlik etmek için buradayım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ve Hayırsever İş İnsanı Abidin Özkaya’ya destekleri nedeniyle teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Mübarek Ramazan Ayı’nın 1. gününde imzalanan bu protokolümüz inşallah hayırlara vesile olur. Bu mübarek günde böyle bir katkı ve desteği protokol altına almamız son derece önemli. Ben Sayın Abidin Özkaya ve Turkuaz Seramik ailesine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu protokol Onkoloji Hastanemizin yenilenmesini kapsamaktadır. Yapıldıktan sonra artık ihtiyaç haline gelen bir sürecimiz söz konusuydu. Bu süreçte Sayın Valimiz ile Sayın Abidin Özkaya’nın destekleri bizim için çok kıymetli. Biz Kayseri’de şehir protokolü olarak hep birlikte iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Üniversitemize ve hastanemize sağlanan bu katkılardan dolayı da kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

Böyle mübarek bir günde böyle bir hayır işi için törende bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Hayırsever İş İnsanı Abidin Özkaya ise “Bu bir hayır işi. İnsanları mutlu eden, kalbini ve iç huzurunu genişleten bir şey. Allah sağlık, sıhhat verdiği sürece biz de büyük ya da küçük demeden Üniversitemiz veya şehrimizin diğer ihtiyaçları için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sayın Rektörüm de hastanemiz ya da Üniversitemizin diğer birimleri için her türlü fedakârlığı yapıyor. İhtiyaçları zaman zaman bizlere de bildiriyor. Kendisine bu nedenle ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü gerçek ihtiyacın ne olduğunu bizler bilemiyoruz. Sayın Valim, Rektörüm ve Dekanım gibi kişilerin önderliğinde gerçek ihtiyaçların tespiti konusunda daha doğru ve daha mantıklı taleplerle geliniyor. Bizler de ortaklarımızla birlikle elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından müşahit olarak Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Hayırsever Turkuaz Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına Abidin Özkaya iş birliği protokolünü imzaladı.