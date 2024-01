Erciyes Üniversitesi 2024'e ödüllerle başladı

İslam İşbirliği Teşkilatından - COMSTECH İcra Komitesi’nin, İslam İşbirliği Teşkilatından üyesi devletlerin vatandaşı olan ve bu ülkelerde çalışan bilim insanlarının gerçekleştirdiği olağanüstü araştırma çalışmalarını takdir etmek amacıyla verdiği ödüller bu yıl da sahiplerini buldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

COMSTECH Best Patent Award (En İyi Patent Ödülü), COMSTECH Best Research Paper Award in Biology (Biyoloji Alanında En İyi Araştırma Makalesi Ödülü), COMSTECH Best Research Paper Award in Chemistry (Kimya Alanında En İyi Araştırma Makalesi Ödülü), COMSTECH Best Research Paper Award in Mathematics (Matematik Alanında En İyi Araştırma Makalesi Ödülü) olmak üzere 4 kategoride verilen COMSTECH Awards 2023 Ödülleri’nde Üniversitemizden de bir akademisyen yer aldı.

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Prof. Dr. İsmail ÖÇSOY, İslam İşbirliği Teşkilatından Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi’nin (COMSTECH, Committee for Scientific and Technological Cooperation) 2023 yılı Kimya Alanında En İyi Araştırma Makalesi 2023 (COMSTECH Best Research Paper Award in Chemistry 2023) ödülüne layık görüldü.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın COMSTECH Bilimsel Danışma Konseyi Üyesi (Members Of The Comstech Scıentıfıc Advısory Councıl, Comstech-Sac) olarak yer aldığı kurulda Prof. Dr. İsmail ÖÇSOY ödülü, Pakistanlı Bilim İnsanı Dr. Naseem Iqbal ile birlikte aldı.

Prof. Dr. İsmail ÖÇSOY’u başarısından dolayı tebrik eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin 2024 yılına ödülle başladığını belirterek, yönetim olarak Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Prof. Dr. İsmail ÖÇSOY da İslam İşbirliği Teşkilatı ödülünü Erciyes Üniversitesi adına ilk kez almanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a destekleri için teşekkür etti.