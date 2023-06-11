Erciyes Tıp Fakültesi mezunları diplomalarına kavuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 49. Dönem Mezuniyet Töreni’ne katılarak mezun öğrencilere diplomasını verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) gerçekleşen Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 49. Dönem Mezuniyet Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ilçe belediye başkanları, sağlık kuruluşları temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 49. Dönem Mezuniyet Töreni’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle sevgili meslektaşlarım tebrik ediyorum, her birinizi ayrı ayrı alnından öpüyorum, başarılarınızın devamının diliyorum bir doktor ağabeyiniz olarak” diyerek sözlerine başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Gerçekten Erciyes Üniversitesi 49 yıllık bir geçmişi ile Tıp Fakültesi olarak her yerde kendisinden söz ettiriyor. Özellikle de pandemi döneminde haklı gururumuz olan bir fakülteydi. O yönüyle şanslı olarak ben meslektaşlarımı görüyorum, keşke benim dönemimde de olsa da okusaydım diye paylaşıyorum” ifadesini kullanarak, öğrencilere tebriklerini iletti ve mezun olan öğrencilere diplomasını sundu.