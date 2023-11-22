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Erciyes Teknopark’a 3.’lük Ödülü

EĞİTİM 22.11.2023, 11:45
Erciyes Teknopark’a 3.’lük Ödülü

Erciyes Teknopark tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında Erciyes Teknopark firmalarından Bataryasan A.Ş.ye verilen hizmetler, 2023 Enterprise Europe Network ilham verici firma yolculuğu ödülünün sahibi oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
European Innovation Council and SMEs Executive Agency (Avrupa İnovasyon Konseyi ve Kobi Yürütme Ajansı) ’nın düzenlediği 2023 Avrupa İşletmeler Ağı Ödülleri kapsamında İspanya/Bilbao’da gerçekleştirilen görkemli ödül töreninde Erciyes Teknopark tarafından başvurusu yapılan, Avrupa İşletmeler Ağı destekleri ile gerçekleştirilen ilham verici firma yolculuğundaki Bataryasan’ın başarı serüveni ödüle layık görüldü. 

Gerçekleştirilen ödül törenine Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç,  Bataryasan Firma kurucu ortağı ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, Bataryasan Firma kurucu ortağı Süleyman Uysal ve Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Ağı yetkilisi Emre Altuntaş katıldı.

Ödül töreni sonrasında açıklamalar yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Bataryasan, kurulduğu 2020 yılından bu yana müşterilerinin AB ve dünya genelindeki sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla hidrojen enerji sistemlerine odaklanıyor. Avrupa İşletmeler Ağı, girişimci firmalara, işbirlikleri, yeni pazarlar ve AB ülkelerinde yeni fırsatların keşifleri konularında destek olmaktadır" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun,“ Erciyes Teknopark tarafından başvurusu yapılan EISMEA(Avrupa İnovasyon Konseyi ve Kobi Yürütme Ajansı )’ nın İspanya’da düzenlenen 2023 Avrupa İşletmeler Ağı Ödülleri kapsamında ilham verici firma yolculuğu konulu temada Bataryasan firmamız ilk 3 finalist arasında yer aldı. Dünyadan 14 ülkenin proje temsilcilerinin yarıştığı başarı hikayeleri seçmelerinde Türkiye’den tek başvuru yapan kuruluş olan Erciyes Teknopark finalistler listesine girme başarısını gösterdi. Listedeki başarı hikayeleri dünya genelinde oylamaya sunulmuş olup, oylama sonucunda Erciyes Teknopark Bataryasan firmasının başarı hikayesi ile ilk 3 finalistten biri oldu. İspanya’nın Bilbao şehrinde gerçekleştirilen ödül töreninde Erciyes Teknopark olarak Bataryasan firma kurucu ortağı ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya ile birlikte özel davetli olarak katılım sağlandı. Ödül töreninde Erciyes Teknopark olarak ülkemizi yine en güzel şekilde temsil ederken, 3.’lük ödülünün sahibi olduk. Enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında gelinen noktayı gördükçe gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, sürdürülebilirlik vurgusu yaparak, şunları kaydetti: “ Erciyes Üniversitesi, sürdürülebilirlik politikası ile sürdürülebilirliği üniversiteye temel bir değer olarak yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversitemiz sürdürülebilirlik performansı ile olumlu bir etki yaratmaya ve bu konuda öncü olmaya kararlıdır. Bu yıl çevre ve sürdürülebilirlik temalı 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirdik. Üniversitemiz, sürdürülebilirlik misyonumuzu hayata geçirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Yeşil kampüs inisiyatifleriyle enerji verimliliği, atık yönetimi ve doğal kaynak kullanımını optimize ederek çevremizi korumayı hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizi sürdürülebilirlik kültürüne dâhil ederek geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz.”

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