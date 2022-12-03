Engelli yetenekler sınıfları donatıyor

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, atölyelerde edindikleri becerilerini üretime aktarırken, bir başka özel eğitim öğrencilerinin ihtiyaçlarını gideriyor.KONYA (İGFA) - Özel eğitim meslek okulları, mobilya ve teknoloji alanında yürüttüğü çalışmalarla üretime katkı sağlıyor. Bunun güncel bir örneği, Konya Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu Mobilya ve Teknoloji Bölümü özel öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu özel öğrenciler, mobilya atölyesinde ürettikleri sınıf donanımlarını ve eğitim materyallerini diğer özel öğrencilerle paylaşarak onların eğitimlerine destek oldu.

Konya Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu özel öğrencileri, aynı şehirde bir başka özel öğrencilerin öğretim gördüğü Konya Selçuklu Borsa İstanbul Özel Eğitim Uygulama Okulunun (1. Kademe) ihtiyacına çözüm getirdi.

Mobilya ve Teknoloji Bölümü öğrencileri, sınıf dolabı, bireysel öğrenci dolabı, oyuncak dolabı, öğrenci masa ve sıraları, öğretmen dolabı, dosya dolabı ve kalorifer gizlemesini, öğretmenlerinin yönlendirmeleri eşliğinde azim, gayret ve mutluluk içerisinde üreterek diğer okuldaki arkadaşları için hazırlayıp hizmete sundu.

Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu, böylece hem üretime katkı sağlamış hem de özel çocukların eğitim ortamlarında ihtiyaç duydukları donanımı yine özel çocukların elinden üretmiş oldu.

Türkiye genelinde öğretimini sürdüren özel eğitim meslek okulları ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere istihdam öncesi mesleki beceriler kazandırılması amaçlanırken, bu yönde meslek edinme atölyelerinde ve işletmelerde uygulamalı olarak çalışmalar düzenleniyor.