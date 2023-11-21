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Eğitimde 'yenilikçi sınıf' dönemi

EĞİTİM 21.11.2023, 13:06
Eğitimde 'yenilikçi sınıf' dönemi

MEB, ülke genelinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanıldığı yenilikçi sınıflar oluşturmak için çalışmalarına devam ederek, yenilikçi sınıflarda sadece bilgisayarlar değil, üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gibi teknolojik bileşenlerin yer almasını sağlayacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , eğitimde yenilikçi teknolojilerde hedef büyütmeye devam ediyor.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde yürütülen yeni çalışmalar ile kurulum hazırlıkları süren "yenilikçi sınıflar" hakkında açıklamalarda bulundu.

YEĞİTEK bünyesinde FATİH Projesi başladığı andan bugüne 600 bin sınıfın etkileşimli tahta ihtiyacını giderdiklerini, yıl sonu itibarıyla bu sayıyı 620 bine çıkaracaklarını belirten Canlı, bunun yanında yeni yapılan okulların ve deprem bölgesindeki eğitim kurumlarının yüksek hızlı geniş bant internet erişimine ulaşmaları ve teknolojik alt yapı eksikliklerinin ve yenileme çalışmalarının giderilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Canlı, öğrenciler için kurulan EBA'nın yanı sıra, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) adıyla başka bir altyapı da oluşturduklarını, ayrıca Halk Eğitimi Merkezleri için de HEMBA dijital platformunun kurulduğunu hatırlattı.

EBA'YA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KİTAPLAR GELİYOR

EBA'da her ders ve her kazanım için içeriklerin zenginleştirilmesi için bir planlama yaptıklarını belirten Canlı, "1. sınıftan 8. sınıfa kadar derslerin kitaplarını zenginleştirerek z-kitap olarak EBA'ya yükleyeceğiz, ayrıca bu kademelerdeki tüm derslerin kazanımlarının yer aldığı eğitsel içerik paketleri oluşturacağız." diye konuştu.

Genel Müdür Canlı, EBA'daki yeni çalışmalar için görevlendirilen öğretmenlerle birlikte 1'den 12. sınıfa kadar tüm derslere ait e-içerikleri (elektronik içerikleri) belli planlama doğrultusunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Canlı, ayrıca kamu kurumları ve diğer kuruluşlardan gelen yaklaşık 4 bin içeriğin EBA'ya eklendiğini de belirtti.

Elektronik içerikler için öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun yüksek standartlar belirlediklerini söyleyen Canlı, "EBA için birkaç dakikada konuyu anlatan videolar ve aynı zamanda yüksek kalitede içerikler oluşturmak ana hedefimiz." dedi. Mustafa Canlı, öğretmenlerin dijital becerilerinin desteklenmesi ve yeni teknolojileri çok daha etkin kullanabilmeleri için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile beraber çalıştıklarını kaydederek, aktif öğrenme modelinin uygulanacağı, güncel teknolojilerle uygulamaların yapılacağı "yenilikçi sınıf" çalışmaları hakkında da açıklamada bulundu.

Bakan Tekin'in "yenilikçi sınıflar" oluşturulacağına ilişkin çalışma yürütüldüğünü kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Canlı, bu sınıfların bilişim okuryazarlığını artırmak üzere tüm öğretmenlerin disiplinler arası uygulama yapabilecekleri öğrenme ortamları olacağını anlattı.

Canlı, "Ülke genelinde eğitim teknolojilerinin etkin kullanıldığı yenilikçi sınıflar oluşturmak için çalışıyoruz. Öğrencilerin derse ilgisini, katılımını, akademik başarısını artıran bu ortam, 21. yüzyıl becerileri odaklı interaktif öğrenme yöntemleriyle derslerin işlenmesine olanak sağlıyor. Yenilikçi sınıflarda sadece bilgisayarlar değil, üç boyutlu yazıcılar, sanal gerçeklik gibi teknolojik bileşenler öngörüyoruz." dedi.

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