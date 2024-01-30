Eğitimde uyuşturucu satışının önüne geçecek kampüs sistemi başarılı olur mu?

Gazeteci Yazar Mesut Demir, eğitim sisteminin sorunları kaleme aldığı yazısında, okul önlerinde uyuşturucu satışının önüne geçecek kampüs sisteminin eğitime de katkı sağlayacağını belirtti.

BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir, eğitim sisteminin sorunlarını ve çözüm yollarını kaleme aldı.

GAZETECİ YAZAR MESUT DEMİR’İN KÖŞE YAZISI…

Bursa’da eğitimde kampüs sistemi başarılı olur mu? Uyuşturucunun önüne geçecek sistem!

Okullarda eğitim sorunu zaman zaman ülke gündeminin ilk maddesini oluşturuyor.

Son 40 yıldan buyana sürekli değişen eğitim sisteminde çözüm arayışları sürerken, uzun vadeli bir sistemin temelinin atılması kaçınılmaz oldu.

Eğitimde sorunların başında yardımcı kitap, öğretmen açığı, eğitimin yetersizliği, okul önlerinde uyuşturucu satışı, velilerden alınan aidat ve okul kantinlerindeki fiyatlar geliyor.

Yardımcı kitap konusunda sürekli sistemi eleştiren veliler, “Okullarda dağıtılan kitapları öğretmenler bile çözemiyor. Yardımcı kitap ihtiyacı duyuyorlar. Okullarda dağıtılan kitapların daha anlaşılır olması gerekiyor. Her aile, bu ekonomik şartlarda yardımcı kitap alamıyor” diye tepki gösteriyorlar.

Yine…

Öğretmen açığı konusu…

Özel okulların çoğalmasından dolayı öğretmen açığı da ortaya çıkıyor. Devlet okullarında çalışan öğretmenler, iyi maaş teklifi gelince kamuyu bırakıp özel okullara yöneliyor. Bu da öğretmen açığını ortaya çıkarıyor.

Eğitimin yetersizliği, sadece ortaöğretim ve lisede değil, üniversitelerde de apaçık ortaya çıkıyor. Sadece kitaptan eğitim alan çocuklar, okul bittiğinde sudan çıkmış balık gibi oluyor.

Uygulamalı eğitim sistemi çok önemli. Lise başladığında öğrenciler, haftanın 2 günü okula gidip, 3 gün staj yaparak okulunu devam ettirse, hayata erken atılarak öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacaklar.

Öte yandan…

Çağın belası uyuşturucu…

İlkokullara kadar inen okul önlerinde uyuşturucu satışının önüne geçilmeye çalışılsa da maalesef başarılı olunamıyor.

Türkiye’nin birçok ilinde yaşanan uyuşturucu belası yüzünden aileler perişan oluyor.

Bir diğer konu da, Milli Eğitim Bakanlığı vermeyin dese de, velilerden alınan okul aidatı…

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN…