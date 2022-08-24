Eğitimde sorunlara "Çözüm" bulundu: K12 sistemi

12 yıldır Bursa'da hizmet veren Çözüm Koleji, öğrencilerini hem akademik eğitim ile geleceğe hazırlıyor hem de sanatsal ve sportif faaliyetleriyle yeni yıldızlar keşfediyor. Bursa Çözüm Koleji Genel Müdürü Özkan Düzenli, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına günler kaldığını ve heyecanla öğrencilerine kavuşmayı beklediklerini söyledi.

NİSA SAYAR - MEMET CAN YEŞİLBAŞ / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Çözüm Koleji, eğitimci kadrosu ve geniş kampüs olanaklarıyla Bursa'nın öne çıkan eğitim kurumlarından biri olarak hizmet veriyor.

https://youtu.be/t6SLYAxDfVs

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitim veren Çözüm Koleji'nde öğrenciler hem nitelikli akademik eğitim ile geleceğe hazırlanıyor hem de sanatsal ve sportif faaliyetlerle kendilerini keşfediyor.

Çözüm Koleji Genel Müdürü Özkan Düzenli, kurumun eğitim modelini ve öğrencilerin sahip olduğu imkân ve fırsatları anlattı.

Çözüm'ün eğitimci bir kadro tarafından kurulduğuna dikkat çeken Özkan Düzenli, bu durumun eğitim kalitesini de etkilediğini ifade ederek, "Çözüm Eğitim Kurumları yaklaşık 12 yıldır Bursa'da faaliyet göstermekte. Çözüm Dergisi Dershaneleri, Çözüm Etüt Merkezi, Çözüm Kişisel Gelişim Kursu, Çözüm Özel Öğretim Kursu, Çözüm Temel Lisesi adı altında eğitim sektöründe hizmet vermekteyiz. 5 yıldır da Çözüm Koleji olarak Bursa'mıza eğitim hizmeti veriyoruz. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi şeklinde 5 bloktan oluşan geniş bir kampüse sahibiz. Çözüm Koleji'nin farkı, eğitimciler tarafından kurulan ve onların ayakta tuttuğu bir kurum olması. Dolayısıyla eğitimci bir idari kadroya sahip olmak veliyi, öğrenciyi, öğretmeni anlamak açısından bizim işimizi kolaylaştırıyor. 12 yılın ardından geriye dönüp baktığımda, nereye gitsem öğrencilerimle karşılaşıyorum. Hastanede gidiyorum, arkamdan bir doktor 'hocam' diye bağırıyor. Adliyeye gidiyorum orada bir öğrencim var, bir projemiz oluyor, bakıyoruz mimar bizim öğrencimiz. Bu da mutluluk veriyor elbette" diye konuştu.

Nilüfer ilçesinde yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine kurulu Çözüm Koleji kampüsünde öğrencilerin eğitim görme sürecini anlatan Genel Müdür Özkan Düzenli, "Ülkemiz, sınavlar ülkesi. Biz de kolejimizin eğitim sistemini oluştururken daha çok akademik eğitime yöneldik. Ama bunun yanı sıra öğrencilerimizin sportif, sanatsal alanlarda da becerilerini geliştirebilmek ya da onları keşfedebilmek için birçok alan oluşturduk. İlkokul ve anaokulunda daha çok sportif ve sanatsal faaliyetlerle eğitim yürütüyoruz. Ortaokul ve lisede biraz daha akademik eğitimin ön plana çıktığı, öğrencilerin bilgiyle donatıldığı bir eğitim modeli işliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SORUNLARI ARAŞTIRDIK, ÇÖZÜM'Ü ÜRETTİK"

Öğrenci ve velilerin diğer özel eğitim kurumlarında yaşadığı sorunları Çözüm Koleji'nde yaşamaması adına kuruluş sürecinde detaylı araştırma yaptıklarını belirten Özkan Düzenli, Çözüm'ün farkını ortaya koyan bir eğitim modeli uyguladıklarını söyledi.

Farklı sınıflardan öğrencilerin ayrı bloklarda eğitim aldığını aktaran Düzenli, şöyle konuştu;

"Biz eğitim sistemimizi kurarken kendimize hep şunu sorduk, nasıl bir kampüs yapmalıyız ki veliler hem eğitim anlamında hem güven anlamında hiçbir sorun yaşamasın. Bu kampüsü oluştururken kurucu arkadaşlarımızla birlikte birçok okul gezdik. Daha önce okul kuruculuğu yapmış olan dostlarımıza eğitim sürecinde yaşadıkları sıkıntıları sorduk. Birçok dönüş aldık. O sorunların burada da yaşanmaması için yerleşkemizi ona göre inşa ettik. En basit örneğiyle, bizim bloklarımız tamamen farklı sınıflardan öğrencilere aittir. İlkokul, ortaokul, lise gibi tüm bloklarımız ayrıdır. Birçok okulda bu konuda sorunlar yaşanmaktadır, bizde öğrencilerimizin yemek saatleri bile ayrıdır. Bu hem bizim işimizi kolaylaştırıyor hem de velilerimizde bir güven oluşturuyor."

Çözüm Koleji Genel Müdürü Özkan Düzenli, öğrenci ve velilere yılda 2 kez memnuniyet anketi yapıldığını da aktardı. Anketler sonucunda yüzde 98 memnuniyet oranı gözlemlendiğini belirten Düzenli, bu durumdan mutluluk duyduğunu söyledi.

Düzenli ayrıca 2022-2023 eğitim öğretim yılının Çözüm Koleji'nde 5 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirerek, yeni eğitim dönemi için heyecanlı olduğunu vurguladı.

"ROBOTİK KODLAMA DERSİ İLE SİSTEMATİK VE YARATICI DÜŞÜNME SAĞLANIYOR"

Çözüm Koleji Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Gizem Fideci ise kurum bünyesinde öğrencilere sağlanan teknolojik eğitim sürecinden söz etti. Fideci, "2021-2022 döneminde robotik kodlama derslerimizde ilkokul, ortaokul, lise kademelerimizde lego WeDo 2.0, mBot, Arduino, REX robotları kullanarak çeşitli projeler geliştirdik ve bu projeler öğrencilerimizin makinelerin çalışma mantıklarını kavramalarını, sistematik ve yaratıcı düşünmelerini sağladı. Her yıl düzenli olarak TÜBİTAK projelerine katılım göstermekteyiz. Öğrencilerimiz projeler üzerinde yoğun çalışma gerçekleştirmektedir ve gelecek neslin robotik kodlama alanında üretmeye daha hevesli ve istekli olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda bizi oldukça mutlu etmektedir" diye konuştu.

EĞİTİME KOLEKTİF ÇÖZÜM: K12 SİSTEMİ

Çözüm Koleji Lise Müdür Yardımcısı ve Program Geliştirme Uzmanı Ekrem Şentürk de öğrenciler ve öğretmenler ile veliler arasında bir kolektif eğitim sürecini ifade eden K12 sistemini Bursada Bugün'e açıkladı.

Şentürk şunları kaydetti;

“Bursa Çözüm Koleji olarak etkin bir şekilde K12 sistemini, EduPage ve online dersler için ise Microsoft Teams programını kullanıyoruz. K12 sistemi veli, öğretmen ve yöneticiler tarafından senkronize şekilde kullanılabilen bir program. Tüm öğrencilerimizin bilgileri bu sistemde bulunmakta, örneğin öğretmenimiz bir öğrencinin velisi aramak istiyor, öğrenciye velinin telefon numarası nedir diye sormaya ihtiyaç duymuyor, tek tuşla öğrencinin bütün veli bilgilerine ulaşabiliyor. Öğretmenlerimiz ödevlerini K12 sistemine yüklüyor. Değerlendirmesini yine K12 sistemi üzerinden yapıp sonuçları SMS ile velilere gönderebiliyor. Okulda uyguladığımız tüm deneme sınavlarını K12 sistemi üzerinden okuyoruz. Ve okunur okunmaz öğrenci ve veliler K12 sistemi üzerinden puan, okul derecesi ve Türkiye derecelerine rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Teknolojik okul olduğumuz kadar çevreci bir okuluz da... Biz tüm devamsızlıkları ve derste işlenen konuları EduPage sistemine işliyor, kâğıt israfının da önüne geçiyoruz. Öğrencinin devamsızlık durumunu detaylı raporlar şekilde alabiliyor, günlük veli bilgilendirmelerini sabah ve akşam olacak şekilde yapıyoruz."

"YENİLİKLERİN NESNESİ DEĞİL, ÖZNESİ BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ"

Çözüm Koleji Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Sipahi, öğrencilerin kurum bünyesinde hayata hazırlandığını ve donanımlarıyla yıldızlaşmalarının hedeflendiğini ifade etti;

"Öğrencilerimizin; saygın, başarılı, birden çok dili konuşabilen, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilenen, yaşayacakları zamanın bilgi ve becerileriyle donanmış yeniliklerin nesnesi değil; öznesi olan bireyler olmalarını aynı zamanda hoşgörü, tevazu, adalet, paylaşım, yardımlaşma gibi değerlerle donanmalarını kısaca, öğrencilerimizin bilgi ve irfanla yıldızlaşmalarını hedefliyoruz."

Çözüm Koleji'nde öğrencilere sağlanan rehberlik ve psikolojik danışmanlık sürecine dair bilgi veren İlkokul Müdür Yardımcısı ve PDR Bölüm Başkanı Emre Ceylan ise "Çözüm Koleji, PDR hizmetlerini kişisel ve sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olmak üzere bütüncül bir yaklaşım ve kapsamlı bir süreçle ele almaktadır. PDR birimimizin temel amacı; bireyin potansiyelini koruyup, kendini gerçekleştirme yolunda rehberlik eden, çağın ihtiyaçlarına uygun özelliklere sahip, kendisini tanıyan, kendisiyle ve çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilen, problem çözme becerisi ve baş etme becerisi yüksek, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekçi kariyer hedefleri koyabilen ve hedeflerine ulaşabilen bireylerin gelişimlerine katkı sağlamaktır" diye konuştu.

Çözüm Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Birim Başkanı Ramazan Özmen de kurumda eğitim alan ortaokul öğrencilerinin Liseye Geçiş Sınavı'na nasıl hazırlandığını anlattı.

Özmen, "LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin her birinin mentör öğretmeni var. Mentör öğretmenler öğrencilerin gelişimini takip ediyor. Yeni nesil soruları çözme alışkanlığı kazandırarak düzenli olarak her cumartesi günü deneme sınavları yapıp sınav sonuçlarına göre öğrencilerin eksikliklerini belirleyip birebir derslerle destekliyoruz ve hafta içi iki akşam etüt dersleri ve soru çözümü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.