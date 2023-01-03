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Eğitimde de mi fırsatçılık yapılıyor? Veliler isyan etti

EĞİTİM 03.01.2023, 11:50
Eğitimde de mi fırsatçılık yapılıyor? Veliler isyan etti

Bursa Bademli'de bulunan Bademli Yedi Renkli Çınar Okulları'nın geçtiğimiz seneye göre yeni eğitim öğretim yılında belirlediği fiyat listesi velilerin tepkisine neden oldu. Veliler geçen sene erken kayıtta ödediği tutarla bu sene ki istenilen tutar arasındaki farkı görünce şaşkınlığını ve tepkilerini gizleyemediler. Tepkilere maruz kalan özel okulun kurucusu İbrahim Güler ise, bu durumu tamamıyla reddetti.HÜSEYİN İZCİ / BURSADA BUGÜN

BURSA (İGFA) - Ülkede yaşanan zamlara her geçen gün yenisi eklenirken, vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Özel okullar da yeni eğitim öğretim yıllarına hazırlanırken, fiyat listelerini de belirlemeye başladı. Bademli Yedi Renkli Çınar Okulları'nda yapılan zammı gören veliler, tepkisin gizleyemedi. Bursada Bugün olarak hedeflerin odağında kalan özel okula da ulaştık ve vatandaşların verdiği tepkiyi okulun kurucusu İbrahim Güler'den de dinledik.

VELİLER 'YÜZDE 500 ARTIŞ VAR' DİYOR

Bademli'de bulunan Bademli Yedi Renkli Çınar Okulları'nda çocuğunu okutan vatandaşlar, yeni yıl için erken kayıt yaptırmaya gittiğinde fiyatları görünce bu rakamlara tepkisiz kalamadı. Diğer özel okulların yüzde 107 oranında zam yaptığını söyleyen veliler, Bademli Yedi Renkli Çınar Okulları'nın yeni eğitim öğretim yılı erken kayıt için belirlediği artışın yüzde 500 olduğunu iddia ettiler. Okulda öğrencilere verilen yemeklerin fiyatlarında da ciddi bir artış olduğunu dile getiren veliler, bu durumu fırsatçılık olarak yorumluyor. Geçen sene 9 bin 600 TL olan yemek ücretinin 33 bin TL'ye yükseltildiğini söyleyen veliler, yemeklerin de okulda yapıldığını ve dışarıdan gelmediğini belirttiler. 

BADEMLİ YEDİ RENKLİ ÇINAR OKULLARI YÜZDE 500 ZAM SÖYLEMLERİNİ REDDETTİ

Duruma ilişkin özel okulun kurucusu İbrahim Güler ile gerçekleştirdiğimiz konuşmada, yüzde 500 zam olmadığını tam anlamıyla reddettiler. Devletin belirlediği oranlarda, öğretmen ve öğrencileri düşünerek fiyat listelerini belirlediklerini aktaran Güler, velilerden bu konuda anlayışlı olmaları konusunda ricada bulundu. 

RAKAMLARLA YANIT VERDİ

5580 Sayılı Özel Okullar Kanunu ücret yönetmeliğine göre özel okul artış ücretleri ile rakamlar üzerinden açıklama yapan Güler, "(Y.İ-ÜFE + TEFE) / 2 oranına yüzde 5 ilave edilerek belirlenir. Buna göre TÜİK rakamlarına göre % 102+ % 5 olarak hesaplanmıştır. 

Örneğin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında yemek dahil 45.000 TL (Eğitim 34.000 TL + Yemek 11.000 TL) Bu örnekte 34.000 TL eğitim ücretine yasal hakkımız olan % 107 artış yapılacaktır. Bu artış sonrası 2023-2024 Eğitim öğretim yılı için Eğitim 70.380 TL olacaktır.  

Yemek liste fiyatımız 2022-2023 yılında 13.000 TL idi. Bu örnekte yemek ücretimize de 2.000 TL indirim yapılmıştır. 13.000 TL yemek liste fiyatımıza gelecek sene için TÜİK Rakamlarına göre gerçekleşen gıda enflasyonu % 140 eklenecektir. Buna göre 31.200 TL yemek fiyatı belirlenmiştir. 

Bu hesaba göre 2022-2023 senesinde eğitim+yemek dahil 45.000 TL + KDV olan ücret 101.580 + KDV olarak gerçekleşmiştir. Bu hesap, 1., 5. ve 9. Sınıflarda geçerli değildir. Bu hesap ara sınıflarda kayıt yenileyecek öğrenciler için geçerlidir. Yapılan hesap tamamen özel okulların zam hakkını belirleyen TÜİK verilerine göre hazırlanmıştır. Kademe geçiş sınıfları olan Anasınıfı, 1, 5. 9. Sınıflarda her özel okul kendi bütçesine göre fiyatlarını belirlemektedir. Milli Eğitim bu sınıflarda önceki yılı baz alarak bir ücret artış sınırı getirmemektedir. Bu sınıflarda açıklanan liste fiyatları baz alınarak kayıt ücreti hesaplanır. Bu sınıflarda talep edilen ücret ara sınıflarda talep edilen ücretlerden yüksek olabilir" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONİST ORTAMDA ÖZEL OKULLAR CİDDİ ANLAMDA ZARAR GÖREBİLİR"

Özel okulların 2023 Ocak ayında açıkladıkları ücretlerini, yıl içerisinde değiştirme haklarının bulunmadığını söyleyen Güler, "Dolayısıyla 2023 Ocak ayında açıklanan ücretler, 2024 Haziranına kadar hesaplanan bütçede kullanılmak üzere açıklanmaktadır. Enflasyonist bir ortamda ve asgari ücrete yılda iki kez zam açıklanan bir dönemde özel okulların 18 ay öncesinden 18 ay sonrasının harcamalarını açıklaması, özel okulların ciddi anlamda zarar görmesine yol açmaktadır" dedi.

"BU DURUM VELİLİRİMİZİN TEPKİ VERMESİNE NEDEN OLDU"

Aldığı maaşla geçimini sağlayamayan bir öğretmenin öğrencilerine ne kadar fayda sağlayacağının da tartışmalı bir durum olduğunu ifade eden Güler, "Velilerden alınan ücretin % 70'ine yakınının öğretmen ve personellere ayrıldığı bir bütçede, öğretmen maaşlarının ciddi oranda eridiği gün gibi aşikardır. Geçen sene kayıt ücretinin enflasyonun % 80 olduğu bir ortamda % 37 ile sınırlandırılması, özel okuldaki öğretmen maaşlarının erimesinde bir diğer etken olmuştur. Bu senede benzer bir sınırlama getirilmesi durumunda özel okulların büyük bir kısmını kapanma tehlikesi ile karşı karşıya getirecektir. Bu sebeplerle özel okullar, bütçelerini geçen seneden alınamayan zam oranlarının da etkisiyle bu sene daha rasyonel bir seviyeye getirmek zorundadırlar. Haliyle bu durumda velilerimizin açıklanan zam oranlarına tepkisini beraberinde getirmiştir. Fakat özel okullar, eğitim hayatına devam edebilmesi için yukardaki hesaplar ışığında bütçelerini yapmak mecburiyetindedirler" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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