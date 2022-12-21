Eğitim ve iş dünyasının köprüsü: Let’s Future Up

Üniversite öğrencileri tarafından yürütülen ve uluslararası mentorluk projesi olan Let’s FutureUP, yeni dönemin açılışını gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Projenin bu yılında uluslararası şirketlerde çalışan 24 Mentor ile Türkiye’nin farklı üniversitelerinde eğitim gören 24 Mentee programda yer alacak.

Geleceğe yön vermek isteyen üniversite öğrencileri ile deneyimli iş adamları arasında bir köprü olan Let’s FutureUP projesi kapsamında 7 aylık süreçte mentor ve menteeler görüşmeler sağlayacak.

Proje geleceğe dair hedefleri olan öğrencilerin kariyer ve iş deneyimi konusunda uzmanlardan destek alarak yeni bir perspektif oluşturmaya çalışmakta. Aynı süreçte mentorluk desteği alan öğrenciler de üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencilerine destek verecek.

3. yılında 1000’den fazla öğrenciye katkı sağlayan proje yoğun ilgi gördü.