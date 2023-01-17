Eğitim İzmir'de masaya yatırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1. İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. Başkan Soyer, İzmir’de başka bir eğitim modeli ortaya konulması gerektiğini söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel yönetimlerin yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu için 1. İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. İlçe belediye başkanları ve eğitim koordinatörlerinin katıldığı toplantı Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Toplantıda İzmir Yerel Yönetimler Eğitim Kurulu (İYEK) kurulması ve İYEK'in aldığı kararların uygulanmasını sağlayacak mekanizmanın oluşturulması kararı çıktı.

Kurulda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim politikalarıyla ilgili sunumu Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve İzelman Genel Müdürü Burak Alp Ersen yaptı. Her ay toplanma kararı alan kurulun Şubat ayındaki toplantısı Kemalpaşa’da yapılacak.

Eğitim bir ülkenin kaderini değiştirir Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, Finlandiya eğitim sisteminin başarısından söz ederek “1990’larda Finlandiya tarihinin en genç başkanının seçilmesiyle değişim başladı. Türkiye ile Finlandiya’nın o dönem kişi başı milli geliri hemen hemen aynıyken, yeni başkanla durum değişti. Çünkü eğitime ayrılan bütçe arttırıldı, fırsat eşitliği ilkesi benimsendi ve yepyeni bir anlayış ortaya çıktı. Bize eğitimin bir ülkenin kaderini nasıl değiştirdiğine en güzel örnek Finlandiya’dır” dedi.

Farklı modeller ortaya konulacak İzmir’in tarihi boyunca ilklerin şehri olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, “İzmir’in öncülüğü meselesi tam da bugün başka bir tarihi sorumluluk yüklüyor bize. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken bu sorumluluğu omzumuzda hissetmeliyiz. Başka bir tarım, başka bir kentsel dönüşüm mümkün diyoruz. Neden? Çünkü Türkiye’nin içine düştüğü bu durum, yanlış kararların, yanlış siyasi tercihlerin sonucu. Tam da bu nedenle başka bir eğitim mümkün dememiz gerek. Bizler bu kurul sayesinde eğitim trendlerinin neler olduğunu, dünyadaki eğitim koordinatörlerinin neler yaptığını görebileceğiz. Tek bir çatı altında sesimiz daha güçlü çıkacak. İzmir’de tüm kararları alırken de hep yan yana olmalıyız” şeklinde konuştu.

İzmir’den başka şehir yapamaz İzmir’de başka bir eğitim modeli ortaya konulması gerektiğini ifade eden Başkan Soyer, “Yaşam boyu eğitim diye bir konu var. Geleceğin eğitiminin planlanması çok önemli. Bu koordinasyon kurulu sayesinde ilçelerin faaliyetleri bir yerde paylaşılacak. İletişim sayesinde enerji ve zaman kaybı ile kaynak israfının önüne geçilecek. Bunu İzmir’den başka şehir yapamaz. Biliyorum ki İzmir’de yetişmiş kadrolar Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Bunu sadece siz yapabilirsiniz. Ortaya yeni bir model koymalıyız. Bu sorumluluk sizlere düşüyor” dedi.

Eğitimde ortak uygulama kararı Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, emekli bir öğretmen olduğunu belirterek “Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki arkadaşlarla eğitim konusunda fark yaratmak için üç yıldan beri toplanıyoruz. Burada birlik olmaktan çok mutluyum. Emeklerimizin sonuçlarını bu kurul ile alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş eğitimci bir başkan olduğunu vurgulayarak “Bizim metropol ilçelerden çok farkımız var. Kırsalımız, arka mahallelerimiz çok daha fazla. Merkeze 48 kilometre uzaklıkta okulda var. Asıl amacımız eğitimde fırsat eşitliği sağlanması” diye konuştu.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ise “Bu kurul ile bizler engelli, gelişim bozukluğu olan çocuklarımızın da adil bir eğitime kavuşmasını sağlayacağız” dedi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü da eğitimin önemini vurgulayarak, “Yerel yönetimler olarak kitap basarak daha çok okumaya teşvik etmeliyiz” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kurulda öncelikli olarak okul öncesi eğitimle ilgili ortak bir uygulama kararı alınması gerektiğini belirtti.

Adil bir eğitim şart İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Koordinatörü Aytekin Sözen de umut dolu bir gelecek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyerek “Eğitimin ve öğrenmenin sonu yok. İzmir iç ve dış göç alan bir yer. Toplum yapısı sürekli değişiyor. Kentimizdeki eğitim sorunlarını çözmeye sadece bakanlık odaklı değil, yerel yönetimler olarak da destek vermeliyiz. Daha dirençli ve gelişmiş bir kent olabilmemiz için kapsayıcı, güvenli, dirençli, adil bir eğitim şart” şeklinde konuştu.