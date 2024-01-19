Eğitim burslarından en çok faydalanan üniversite seçildi
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, eğitim burslarından en çok faydalanan öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversite oldu.KONYA (İGFA) - Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023'ü yayınladı.
Raporda, "Ülkemizde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu doğrultusunda 208 yükseköğretim kurumu faaliyette bulunmuştur. Bunların 129’u devlet üniversitesi, 75’i vakıf üniversitesi ve 4’ü vakıf meslek yüksekokuludur. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 161 üniversite, öğrencilerine burs imkânı sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu verileri doğrultusunda eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversite seçildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|20
|53
|2. Galatasaray
|20
|51
|3. Trabzonspor
|20
|37
|4. Beşiktaş
|20
|35
|5. Rizespor
|20
|32
|6. A.Demirspor
|20
|29
|7. Antalyaspor
|20
|29
|8. Kayserispor
|20
|29
|9. Başakşehir
|20
|26
|10. Kasımpasa
|20
|26
|11. Sivasspor
|20
|25
|12. Ankaragücü
|20
|24
|13. Alanyaspor
|20
|22
|14. Hatayspor
|20
|21
|15. Samsunspor
|20
|21
|16. Gaziantep FK
|20
|21
|17. Karagümrük
|20
|20
|18. Konyaspor
|20
|19
|19. Pendikspor
|20
|16
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|45
|2. Göztepe
|18
|35
|3. Kocaelispor
|18
|33
|4. Bodrumspor
|18
|32
|5. Sakaryaspor
|18
|32
|6. Ahlatçı Çorum FK
|18
|30
|7. Bandırmaspor
|18
|30
|8. Gençlerbirliği
|18
|28
|9. Ümraniye
|18
|23
|10. Boluspor
|18
|23
|11. Manisa FK
|18
|22
|12. Erzurumspor
|18
|20
|13. Adanaspor
|18
|20
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|18
|16
|16. Tuzlaspor
|18
|16
|17. Altay
|18
|11
|18. Giresunspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Aston Villa
|21
|43
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|20
|34
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|20
|32
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Valencia
|20
|29
|9. Las Palmas
|20
|28
|10. Getafe
|19
|26
|11. Rayo Vallecano
|19
|23
|12. Osasuna
|19
|22
|13. Deportivo Alaves
|20
|20
|14. Mallorca
|20
|19
|15. Villarreal
|20
|19
|16. Celta Vigo
|20
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|20
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|20
|6