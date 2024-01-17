Efes Selçuk'ta çocuklar mutlu, aileler keyifli

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in yaklaşık üç ay önce hayata geçirdiği Belevi Şen Çocuk Atölyesi, çocukların gelişimine katkı sağlarken, ailelerini de mutlu ediyor.İZMİR (İGFA) - Gelişim çağındaki çocuklar için hayata geçirilen Şen Çocuk Atölyesi'nde çocuklar, burada sadece eğlenmekle kalmayıp aynı zamanda gelişimlerine katkıda bulunan etkinliklerle zaman geçiriyorlar.

Belevi Şen Çocuk Atölyesinde ücretsiz eğitim gören çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, bu durumdan oldukça keyifli olan miniklerin aileleri yapılan bu hizmetin önemine dikkat çekerek, Filiz Başkana bir kez daha teşekkür ettiler. Aileler, Belevi Şen Çocuk Atölyesi'ne gittikleri günden beri evde bilgisayar, telefon ve tabletten uzak kalan çocukların daha çok sosyal etkinlikler ve el becerilerinin arttığını belirtti.