Edirne İpsala İlçe Milli Eğitim'de 2.dönem toplantısı

Edirne İpsala'da ikinci dönemi başlayan eğitim öğretim yılı değerlendirmeye alındı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne İpsala İlçe Millî Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin'in başkanlığında, Şube Müdürleri Zeynep Koçak Uyanık ve Abdullah Deniz ile tüm okul/kurum müdürlerinin katılımlarıyla İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda ikinci dönemde yürütülecek uygulamalar ve projeler kapsamında okullarda yapılacak çalışmalar görüşüldü. İkinci

Dönemde yapılacak idarî iş ve işlemler hakkında okul müdürlere bilgi verildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin, tüm idareci, öğretmen ve öğrenciler için eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını temenni etti.