Edirne'de Trafik Jandarmas'ından 'güvenli araç' eğitimi
Edirne'nin Keşan ilçesi kırsalında Trafik Jandarması tarafından kış şartlarında güvenli araç kullanımı eğitimi verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Trafik Jandarması Timleri tarafından Keşan'a bağlı köylerde vatandaşlara yönelik kış şartlarında güvenli araç kullanımı, trafik kazalarında alınacak emniyet tedbirleri, kış lastiği kullanmanın önemi, traktörlerde ROPS demiri kullanımı ve önemi hakkında trafik bilgilendirme eğitimi verildi.
Eğitimde, kış aylarında araç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, kış lastiğinin önemi, traktörlerde ROPS demiri kullanımı ve önemi gibi konular hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, katılımcılara kış şartlarında güvenli araç kullanımının önemini anlatan broşürler dağıtıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|15
|23
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|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
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|15
|18
|12. Sivasspor
|15
|18
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|15
|14
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|15
|13
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|15
|8
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|15
|32
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|15
|29
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Sakaryaspor
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Gençlerbirliği
|15
|24
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Boluspor
|15
|19
|11. Manisa FK
|15
|18
|12. Erzurumspor
|15
|18
|13. Ümraniye
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|15
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|16
|36
|3. Aston Villa
|16
|35
|4. M.City
|16
|33
|5. Tottenham
|16
|30
|6. M. United
|16
|27
|7. Newcastle
|16
|26
|8. Brighton
|16
|26
|9. West Ham United
|16
|24
|10. Fulham
|16
|21
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|16
|19
|12. Chelsea
|16
|19
|13. Wolves
|16
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|16
|16
|16. Nottingham Forest
|16
|14
|17. Everton
|16
|13
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Atletico Madrid
|15
|34
|4. Barcelona
|16
|34
|5. Athletic Bilbao
|16
|29
|6. Real Sociedad
|16
|29
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Las Palmas
|16
|24
|9. Getafe
|16
|22
|10. Rayo Vallecano
|16
|20
|11. Valencia
|16
|19
|12. Deportivo Alaves
|16
|16
|13. Villarreal
|16
|16
|14. Osasuna
|16
|16
|15. Mallorca
|16
|14
|16. Sevilla
|15
|13
|17. Cadiz
|16
|13
|18. Celta Vigo
|16
|10
|19. Granada
|16
|8
|20. Almeria
|16
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