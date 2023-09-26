Düzce Üniversitesi, Türkiye'de 43. sırada
Düzce Üniversitesi QS Avrupa Üniversiteler sıralamasında yerini aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yükseköğretim kurumlarını çeşitli performans kriterlerinegöre derecelendiren QS (Quacquarelli Symonds) bu yıl ilk kez 2024 Avrupa Üniversiteleri Sıralamalarını açıkladı.
Düzce Üniversitesi, ülkemiz üniversiteleri arasında 43. sırada yer alma başarısı gösterdi.
Akademik tanınırlık, işveren tanınırlığı, yayın başına düşen atıf sayısı gibi farklı ölçütlere göre yapılan sıralamada Düzce Üniversitesi, ülkemizden 72 üniversitenin dahil olduğu Türkiye Sıralaması’nda 43. olurken, Batı Avrupa Sıralaması’nda ise 58. sırada yer alarak yine ulusal ve küresel anlamda başarılı bir yükseköğretim kurumu olduğunu sıralama sonuçlarına göre göstermiş oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|5
|15
|2. Galatasaray
|5
|13
|3. Rizespor
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|10
|5. Beşiktaş
|5
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Kayserispor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Kasımpasa
|6
|9
|10. A.Demirspor
|5
|8
|11. Alanyaspor
|6
|7
|12. Ankaragücü
|6
|6
|13. Antalyaspor
|6
|6
|14. Karagümrük
|6
|6
|15. Sivasspor
|6
|6
|16. Pendikspor
|6
|4
|17. Başakşehir
|5
|3
|18. Gaziantep FK
|6
|3
|19. İstanbulspor
|4
|2
|20. Samsunspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|18
|2. Bandırmaspor
|6
|12
|3. Ahlatçı Çorum FK
|6
|12
|4. Kocaelispor
|6
|12
|5. Bodrumspor
|6
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Keçiörengücü
|6
|11
|8. Gençlerbirliği
|6
|10
|9. Göztepe
|6
|8
|10. Şanlıurfaspor
|6
|8
|11. Erzurumspor
|6
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Boluspor
|6
|6
|14. Sakaryaspor
|6
|5
|15. Giresunspor
|6
|4
|16. Altay
|6
|4
|17. Tuzlaspor
|6
|3
|18. Ümraniye
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|6
|18
|2. Liverpool
|6
|16
|3. Brighton
|6
|15
|4. Tottenham
|6
|14
|5. Arsenal
|6
|14
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. West Ham United
|6
|10
|8. Newcastle
|6
|9
|9. M. United
|6
|9
|10. Crystal Palace
|6
|8
|11. Fulham
|6
|8
|12. Nottingham Forest
|6
|7
|13. Brentford
|6
|6
|14. Chelsea
|6
|5
|15. Everton
|6
|4
|16. Wolves
|6
|4
|17. Bournemouth
|6
|3
|18. Luton Town
|5
|1
|19. Burnley
|5
|1
|20. Sheffield United
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Atletico Madrid
|5
|10
|6. Valencia
|6
|10
|7. Rayo Vallecano
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|9
|9. Cadiz
|6
|8
|10. Real Betis
|6
|8
|11. Osasuna
|6
|7
|12. Villarreal
|6
|7
|13. Getafe
|6
|7
|14. Deportivo Alaves
|6
|6
|15. Las Palmas
|6
|5
|16. Mallorca
|6
|5
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Celta Vigo
|6
|4
|19. Granada
|6
|3
|20. Almeria
|6
|2