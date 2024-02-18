Dünya eğitimde teknoloji yarışında

Eğitimdeki teknoloji yatırımları 2030’a kadar dünya çapında 650 milyar dolara ulaşacakİSTANBUL (İGFA) - Akıllı tahtalardan sanal sınıflara, uzaktan eğitim modellerinden etkileşimli oyunlar aracılığıyla öğrenmeye kadar eğitimde yeni nesil teknolojilerin kullanımı her geçen gün artıyor.

Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, dünyada 2022 itibariyle eğitim teknolojilerine yapılan yatırımın 250 milyar dolara ulaştığını belirterek bu rakamın 2030 yılına kadar 620 milyar dolara çıkmasının beklendiğini belirtti. Türkiye’de de eğitim sektörünün pandeminin ardından teknoloji yatırımlarına hız verdiğinin altını çizen Taşel, Final Eğitim Kurumları olarak son üç yılda teknolojiye 10 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

Teknolojinin doğru şekilde kullanıldığında öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağladığını, öğretmenler için de öğretim süreçlerini verimli hale getirdiğini bildiren Taşel, “Eğitim, sürekli değişen dünya ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, teknolojiye stratejik bir şekilde yatırım yaparak öğrencilerimizin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz. FinalSmartZone, bu bağlamda attığımız en önemli adımlardan biri. Kurduğumuz yapı içinde barındırdığı çeşitli modüllerle öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. FinalMaker adı verilen kodlama modülüyle ise öğrencilere dijital dünyada güçlü bir temel, problem çözme yeteneği, matematiksel ve mantıksal düşünme, iş birliği ve takım çalışması gibi beceriler kazandırıyor. FlippedClassroom (Ters Yüz Sınıf Sistemi) sayesinde de öğrencilere esnek ve özelleştirilebilir öğrenme deneyimleri sunuyor” dedi.

Taşel, “Ülkemizde özellikle genç neslin internete olan ilgisini doğru adımlarla eğitim sektöründe avantaja dönüştürmeliyiz. Eğitime yapılan her yatırım ülkenin geleceği yapılan yatırımdır” diye konuştu.