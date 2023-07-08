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Dumlupınar Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

EĞİTİM 08.07.2023, 16:17
Dumlupınar Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 52. Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın da katıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 52. Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Ali Çelik, Kütahya Garnizon Komutan Vekili Albay Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, il protokolünün temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda yakınının katılımıyla Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük binası önünde gerçekleştirildi.

Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan ve şehrimize kazandırdıkları için öğrencilere tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “ 2019 yılında yaptığınız katkıyla Kütahya Belediyesi’ne bir tarih yazdırdınız ve yaşattınız. İlk kez şehrimiz merkez nüfusunu 250 binin üzerine çıkartarak Belediyemizin bir üst sınıfa geçmesini sağladınız ama çok daha da önemlisi burada sayılmakla yaptığınız katkı TÜİK’in ortalama yaş hesabında şehrimizi ve ilimizi bölgenin en yaşlı ili olmaktan kurtardı. Altıntaş OSB’de 8 milyon metrekare, 1. Organize Sanayi Bölgesinde 2,5 milyon metrekare, 2. Organize Sanayi Bölgesinde 2 milyon metrekare, Küçük Sanayi Sitesinde 1,5 milyon metrekare ve Orta Ölçekli Sanayi Sitesi olarak yaklaşık 500 bin metrekare olmak üzere yaklaşık 15 milyon metrekare sanayi genişleme alanının imar tadilatlarının yapıldığı bir ile dönüştürdünüz. 4 yıl öncesine kadar kimsenin sanayi yatırımı yapmak istemediği, yaşlı bir il olan bu ili rekabet edebilir bir konuma taşıdınız. O nedenle Kütahya Belediyesi olarak size 4 yıldır hiçbir esirgemede bulunmadığımız hizmet akışını artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“KÜTAHYA’DA KALIN”

Konuşmasının devamında gençlere Kütahya’da kalmaları için çağrı yapan Başkan Işık, “Bugün buradan diplomalarınızı alarak mezun olmanız Kütahya’da ayrılmanızı gerektirmiyor. Çünkü dört yıl öncesine kadar göç veren ve her yıl nüfusu düşen bir il, son dört yılda sizlerin de katkısıyla nüfusunu 20 bin artırdı, diğer ilçelerdeki ortalama her yıl 5 bin göçü kapatarak artık göç vermeyen, en azından nüfusu azalmayan bir ile dönüştü. Onun için sizlerin burada kalmasını, biraz önce bahsettiğim sanayi genişleme alanlarında kurulacak olan fabrikalarda gerek yönetici gerekse diğer kademelerde üretici konumunda iş sahibi olarak istihdam alanında şehrimizde ikamet etmenizin devamını istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Yapılan konuşmaların ardından 52. Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nun aldığı kararla fahri doktora unvanı, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından verildi. Takdim sonrası Dumlupınar Üniversitesi Halk Oyunları ekibi ve TÖMER'de öğrenim gören Endonezyalı öğrenciler tarafından gösteri sahnelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren Dumlupınar Üniversitesi’nin 7 öğrencisi anılmasının ardından lisansüstü, lisans ve ön lisans programlarında en iyi not ortalamasını elde eden öğrencilere plaket ve teşekkür belgeleri, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü tarafından verildi.

Törenin sonunda yapılan geri sayımın ardından öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkularını doyasıya yaşadı.

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