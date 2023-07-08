Dumlupınar mezunlarına 'Işık' oldu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Mezuniyet Törenine katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, üniversitedeki gençlerin şehre çok büyük değer kattığını belirterek başladığı konuşmasında, “B Yaklaşık 130 binin üzerinde şehidiyle atalarımızın emanet ettiği ve bu kutsal çatının yani üniversitemizin adını Dumlupınar olarak o kutsal topraklardan aldığı bir üniversitenin içinde eğitim yapmanın sorumluluğu var.

Öğrencilerimiz başta olmak üzere kardeşlerime o gün dedim ki gelin burada bulunduğunuz süre içerisinde ikametgâhlarınızı birinci adres olarak bu şehre alın. Son 3-4 yılda yatırımcı akını, sanayici akını ve girişimcilerin göz bebeği olan bir şehre ilimiz dönüştü. İyi ki 1997-2007 yılları arasında bu üniversite görev yapmışım, akademiden gelmişim, üniversitedeki öğrencilerle bir hoca edasıyla iletişimi kurarak onların bana güvenmesini sağlamışım. Biz de onların bu katkısına karşılık şehrin imkânları neyse, Belediyemizin imkânları neyse bugüne kadar hiçbir kardeşimin talebine hayır demedik, demiyoruz, demeyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İslami İlimler Fakültesi öğretim elemanları, mezun olan öğrencilere diplomalarını ve plaketlerini takdim etti.