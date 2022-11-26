Dore Okulları İstanbul'a Damgasını Vurdu

2018/2019 eğitim-öğretim döneminde İstanbul’da açtığı liseler ile İstanbullu öğrencilere eğitim vermeye başlayan DORE Okulları, deneyimli öğretmen kadrosu, analitik düşünceyi destekleyen eğitim modelleri, bireysel rehberlik hizmeti, sınava hazırlık merkezleri ve sanat, spor, kültür alanındaki faaliyetleri ile "Başarıda Altın Çağı" sloganını kullanarak hareket eden ve faaliyetlerini sürdüren DORE Okulları, öğretmenler günü için büyük bir organizasyon gerçekleştirdi.

İstanbul’da Ümraniye ilçesinde bir restaurantta gerçekleşen gecenin sunumunu Özlem Yıldız yaparken geceye DORE Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Avcu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı, okul idarecileri, öğretmenler, sanatçılar ve misafirler katıldı.

"EĞİTİM SEKTÖRÜNDE 5.YILIMIZI KUTLAYACAĞIZ" DORE Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Avcu gecede yaptığı konuşmasında, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit ve gazi öğretmenlerimizin, bu gece misafirimiz olan emekli öğretmenlerimizin, DORE çatısı altında bizlerle çalışan tüm öğretmenlerimizin ve eğitime gönül vermiş öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Gününü kutluyorum.

Değerli hocalarımızla başladığımız bu yolda güçlü beyin takımımızla birlikte her geçen sene daha da büyüyerek eğitim sektöründe bu yıl 5. Yılımızı kutlayacağız. İstanbul ve Antalya kampüslerimizden sonra bu sene Manisa Kampüsümüzü de ekleyerek her yeni eğitim ve öğretim dönemine daha güçlü ve başarılarla girmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Büyüme yolunda mevcutta olduğu gibi güçlü beyinler, mesleğine adanmış öğretmenlerle devam edeceğiz.

Yıllar boyu birlikte olmayı kutlamalar yapmayı, nice Öğretmenler Günü geçirmeyi temenni eder iyi eğlenceler dilerim" dedi. DORE Okullarının Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Avcu’nun Öğretmenler Gününü kutladığı konuşmasının ardından eğitime destek veren ve uğurda emek sarf eden İş İnsanları, Sanatçı ve eğitim emekçilerine eğitim ödülleri ve plaket takdim edildi.

GECEDE EĞİTİM ÖDÜLLERİ VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Sunucu Özlem YILDIZ KATILIM TEŞEKKÜR PLAKETİ,

Kıymetli Oyuncu ve Müzisyen Sn. Ümit ACAR, KÜLTÜR SANAT EĞİTİMİNE DESTEK ÖDÜLÜ,

Oyuncu Turgay TANÜLKÜ adına SERKAN ÖZTÜRK EĞİTİME DESTEK ÖDÜLÜ,

Ataşehir Halk Eğitim Müdürü Saffet YILMAZ KATILIM TEŞEKKÜR PLAKETİ,

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Önder ÇELİK KATILIM TEŞEKKÜR PLAKETİ,

Darülaceze Müdürü Tülay AYTEKİN AKTAŞ ve Darülaceze sakinlerinden emekleri öğretmenlerimize KATILIM TEŞEKKÜR PLAKETİ,

Oyuncu Volkan BAŞARAN SANAT VE EĞİTİME DESTEK ÖDÜLÜ,

SHOW TV ANA HABER adına Oya Nur KAYA EĞİTİME DESTEK ÖDÜLÜ,

(MİAD) MALATYALI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş EĞİTİME DESTEK ÖDÜLÜ,

(MİAD) MALATYALI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ İş İnsanı ve Anadolu Yakası Temsilcisi Sadık DÖNMEZER EĞİTİME DESTEK ÖDÜLÜ,

İnternasyonel İş İnsanları Derneği (İNTİSAD) Başkanı Avukat Selahattin PAR EĞİTİME DESTEK ÖDÜLÜ,

İnternasyonel İş İnsanları Derneği İNTİSAD Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Tülay GÜNEŞ EĞİTİME DESTEK ÖDÜLÜ,

Film Yönetmeni ve Yapımcısı Haydar IŞIK SİNEMA EĞİTİMİNE DESTEK ÖDÜLÜ,

Gezgin ve Akademisyen Asil Özbay EĞİTİME DESTEK ÖDÜLÜ,

Basın Danışmanı Gamze ŞATIROĞLUbKATILIM TEŞEKKÜR PLAKETİ,

Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu, MEDYA DESTEK ÖDÜLÜ,

Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Nur ERTÜRK MÜZİK VE SANAT EĞİTİMİNE DESTEK ÖDÜLÜ,

Lig 34 İstanbul Cup Medya Koordinatörü Şeniz ULUSOY EĞİTİME DESTEK ÖDÜLÜ,

Ünlü Müzisyen Nil KARATAŞ KATILIM TEŞEKKÜR PLAKETİ,

Dore Okulları Yönetimi, müdürler, idari personel ve bölüm başkanları BAŞARI PLAKETLERİ ile ödüllendirildiler.

"DAVETE KATILAN SANATÇILAR GECEYE RENK KATTI"

Geceye davetli olarak katılan ses sanatçısı Nur Ertü rk’ün canlı olarak seslendirdiği “Mihriban” türküsünden sonra Öğretmenler Günü için alkışlar arasında pasta kesilmesinin ardından sanatçı Nil Karataş’ın sahne almasıyla geceye katılan öğretmenler gönüllerince eğlendiler. DORE Okullarının düzenlediği Öğretmenler Günü kutlamasına davetli, olarak katılanların isimleri şöyle: Sunucu Özlem YILDIZ, Oyuncu ve Müzisyen Ümit ACAR, SG Medya İmtiyaz Sahibi Sinan GÖRGÜN, Oyuncu Turgay TANÜLKÜ adına SERKAN ÖZTÜRK, Ataşehir Halk Eğitim Müdürü Saffet YILMAZ, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Önder ÇELİK, Darülaceze Müdürü Tülay AYTEKİN AKTAŞ ve Darülaceze sakinlerinden emekli öğretmenlerimiz, Oyuncu Volkan BAŞARAN, SHOW TV ANA HABER adına Oya Nur KAYA, MALATYALI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (MİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş,Konut Atolyesi Genel Müdürü ve İş İnsanı Recep DİLSİZ , MALATYALI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ İş İnsanı ve Anadolu Yakası Temsilcisi Sadık DÖNMEZER, İnternasyonel İş İnsanları Derneği (İNTİSAD) Başkanı Avukat Selahattin PAR, İnternasyonel İş İnsanları Derneği İNTİSAD Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Tülay GÜNEŞ, Film Yönetmeni ve Yapımcısı Haydar IŞIK, Gezgin ve Akademisyen Asil Özbay, DORE Okulları Basın Danışmanı Gamze ŞATIROĞLU, Klass Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kapucuoğlu, Ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Nur ERTÜRK, Lig 34 İstanbul Cup Medya Koordinatörü Şeniz ULUSOY, Müzisyen Nil KARATAŞ, Barbaros Mahallesi Muhtarı Keziban ÜREYİL, MALATYALI İŞ İNSANLARI DERNEĞİ MİAD Üyeler ve Mali İşler Sorumlusu Sedat AY, Gazete Ataşehir Derya ARSLAN, İstanbulum Gazetesi Ali BAL, Ataşehir Haber/Eğitim Serkan ŞİMŞEK, DORE Okulları Hukuk Danışmanı Bulut GEZER, DORE Okulları Yönetim, İdareciler, Öğretmenler ve Personeller katılım sağladılar.





