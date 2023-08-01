Dokuz Eylül yurtdışının gözdesi

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından olan Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi, yurt dışındaki öğrencilerin gözdesi oldu.İZMİR (İGFA) - Yurt dışından öğrenci kontenjanları kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) ön lisans veya lisans öğrenimi yapmak isteyen adayların yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği ‘Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı’na (DEYÖS), yurtdışındaki öğrencilerden yoğun bir katılım gerçekleşti.

DEYÖS’e 1’inci başvuru döneminde 96 ülkeden 9098 başvuru, 2’nci başvuru döneminde 57 ülkeden 2153 başvuru, 3’üncü başvuru döneminde de 106 ülkeden 13025 başvuru yapıldığı açıklandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yurtdışında önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün, yabancı öğrenciler tarafından yoğun şekilde tercih edilmesinin, uluslararası tanınırlık açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Rektör Hotar, “Öğrenci merkezli, yenilikçi bir üniversite olan Araştırma Üniversitemiz, uluslararası öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Ülkemizin ve Üniversitemizin genel başarı çıtasını daha yükseğe taşımak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi.