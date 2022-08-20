Dokuz Eylül Üniversitesi'ne büyük ilgi

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, yerleşen öğrencileri kayıt heyecanı sardı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 128 başvuruyla bu yıl da okul birincilerinin gözdesi oldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Alanında marka ve ekol olan birimleriyle ve yeni kurulan fakülteleriyle kent geneline yayılan Dokuz Eylül Üniversitesi; geleceğini bugünden şekillendirmek isteyen gençlerin adresi olmaya devam ediyor” dedi.İZMİR (İGFA) - Öğrenciler ve aileleri tarafından merakla beklenen 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Akademik alandaki başarıları, dinamik kadrosu ve yürüttüğü bilimsel projelerle dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geçen yıl 101 olan okul birincisi başvuru sayısını bu yıl 128’e yükseltti. İlk on bin sıralamasındaki öğrencilerin ise 666’sı Dokuz Eylül’ü tercih etti. 2022 YKS yerleştirme sonuçlarına göre DEÜ lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,08’e yükselirken ön lisans programlarında ise yüzde 99,78’e ulaştı. Açıklanan sonuçlara göre Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 67 programında taban puanlar, 2021 yılının sonuçlarına göre tavan puanın da üstüne çıktı. Toplam yerleşen öğrenci sayısı ise 11 bin 689’u buldu.

“EN BÜYÜK VARLIK SEBEBİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZ”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tercih döneminde gördüğü yoğun ilginin, yerleştirme sonuçlarına da yansıdığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar; “Mensuplarımızın yoğun gayretleriyle üniversitemizin son 4 yılında yaptığımız çalışmalar, yerleştirme sonuçlarında elde ettiğimiz başarıda büyük pay sahibi oldu. Araştırma Üniversitesi olmamız, YÖKAK tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesine layık görülmemiz, YÖK engelsiz ödüllerinde elde ettiğimiz başarılarımız, çevreye duyarlı kampüslerimiz ve uluslararası alanda kabul gören çalışmalarımız başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesinde büyük rol oynadı. Araştırma üniversitemizin kariyer planlamada lider üniversiteler arasında yer alması ve mezunlarımızın yüksek istihdam oranları yakalaması da gençlerin kurumumuza büyük ilgi göstermesini sağladı. Alanında marka ve ekol olan birimleriyle ve yeni kurulan fakülteleriyle kent geneline yayılan Dokuz Eylül Üniversitemiz; geleceğini bugünden şekillendirmek isteyen gençlerin adresi olmaya devam ediyor. 2021 YKS tercihlerine oranla taban puanlarımızın yükselmesi, başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih ettiğini ortaya koyuyor. Üniversitemizin eğitim kalitesine inanarak bizleri tercih eden değerli öğrencilerimize ve onları bugünlere hazırlayan kıymetli ailelerine teşekkür ediyoruz. Biz her zaman şunu ifade ettik: En büyük varlık sebebimiz öğrencilerimiz. Araştıran, üreten, çok yönlü düşünen, milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyleri toplumumuza kazandırmada öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.