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Dokuz Eylül'ün listelerdeki yükselişi sürüyor

EĞİTİM 06.12.2023, 13:53
Dokuz Eylül'ün listelerdeki yükselişi sürüyor

Küresel düzeyde üniversitelerin sürdürülebilirliğini ölçen akademik derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS) ‘2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması’nda önemli dereceler elde eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), başarılarına bir yenisini daha ekledi.İZMİR (İGFA) - İzmir’in köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) sürdürülebilirlik alanındaki yatırım ve projeleri, uluslararası alanda yankı bulmaya devam ediyor.

Yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirliğini ölçen dünyaca ünlü akademik derecelendirme kuruluşu QuacquarelliSymonds (QS), 2024 yılı Sürdürülebilirlik Sıralaması’nı açıkladı.

QS, bu yıl sürdürülebilirlik teması altında “Sosyal Etki”, “Çevresel Etki” ve “Yönetişim” kategorilerine göre 1403 dünya üniversitesinibaşarılarına göre sıraladı. Buna göre DEÜ, sıralamada bu yıl ‘Çevresel Etki’ kategorisinde dünya genelinde 183’üncü sırada kendine yer bulurken, Türkiye üniversiteleri arasında ise 8’inci sırada yer aldı. DEÜ, aynı alan sıralamasında Asya üniversiteleri arasında ise 128’inci sırada bulunuyor. Listenin toplam 3 ana alan ve 8 alt alanının tamamında sıralamalarda bulunan DEÜ, genel sıralamada ise 1403 üniversite arasında 556’ncı sırada yer aldı. Önceki yıl aynı listede toplam 700 üniversite sıralamalara dahil olmuştu.

Başarıyı değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Üniversite olarak yerleşkelerde, akademik ve idari birimlerde sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Kurumun bütçesinin önemli bir kısmının sürdürülebilirlik alanına ayrıldığını belirten Rektör Hotar, “Enerji, altyapı, atık yönetimi, su, çevreci ulaşım, doğanın korunması ve iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalara imza atan Üniversitemiz, sürdürülebilirlik alanında geliştirdiği projelerle, yatırımlarla ve farkındalık faaliyetleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumu sıralama kuruluşlarının araştırmalarında üst sıralarda kendine yer bulan Üniversitemiz, bu kez QS’in2024 yılı Sürdürülebilirlik Sıralaması’nda önemli başarılar kaydetti. Tabii ki çalışmalarımızın takdir görmesi bizleri mutlu ediyor. Üniversite olarak daha yaşanabilir bir dünya için tüm imkânlarımızı seferber etmeye, sürdürülebilirlik temasıyla geri dönüşümü her alanda uygulamaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu kapsamda sorumluluk almaktan çekinmediğimizi ve sürdürülebilirliğinin kırmızı çizgilerimizden olduğunu yeniden ifade etmek istiyorum” dedi.

Rektör Hotar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olma hedefiyle faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, üniversitenin tüm mensuplarının katkı sunduğu anlamlı başarıyı kutladı.

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