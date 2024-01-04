Dokuz Eylül'ün eğitim üssü hizmete girdi

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Dokuzçeşmeler Yerleşkesinde bulunan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (DEUZEM) yeni eğitim hizmeti ‘Sürdürülebilir Meta Sınıf’ı kazandırdı.İZMİR (İGFA) - Uzman akademik kadrosu ve güçlü teknolojik altyapısı ile Türkiye’nin önde gelen kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca’dakiDokuzçeşmeler Yerleşkesinde bulunan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (DEUZEM) yeni bir eğitim hizmeti olan ‘Sürdürülebilir Meta Sınıf’ı kazandırdı.

Proje yürütücülüğünü DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ınyaptığıDEUZEM binasında hizmete giren ve bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan Meta Sınıf’ın açılış törenine; DEÜ üst yönetimi, DEUZEM Müdürü Prof. Dr. Bahar Baran, akademik ve idari personeller ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversitemizin yenilikçilik ruhunu ortaya koyan Meta Sınıfımız, ülkemizin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda belirlediği sürdürülebilir gelişme hedeflerini destekleyen, çevreye duyarlı ve teknoloji merkezli bir eğitim anlayışını temsil ediyor. Dünyanın her noktasından erişilebilen ve öğrencilerin deneyimlerine odaklanan bir öğrenme ortamı sunan sınıfımız, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve çoklu ortam uygulamaları gibi en son teknolojilerle zenginleştirilmiş durumda. Meta Sınıfımız, gelişmiş teknoloji ile sürdürülebilir eğitimin harmanlandığı bir yatırım olarak da dikkat çekiyor. Kentimizin ve ülkemizin eğitim geleceğine büyük bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz yeni hizmet birimimizin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi

DEUZEM Meta Sınıf açılışının, DEÜ’nün eğitimdeki dönüşüm yolculuğunda sadece bir başlangıç noktası olduğunu kaydeden Rektör Hotar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Önümüzdeki dönemlerde, bu modelin daha da iyileştirilmesi, genişletilmesi ve derinleştirilmesi üzerine yoğunlaşacağız. Birlikte çalışarak, daha sürdürülebilir ve daha yenilikçi bir eğitim sistemi inşa etme yolunda ilerleyeceğiz. Sınıfımızın, eğitimde dijitalleşme ve yenilikçilik açısından bir model oluşturması ve ülkemizin küresel eğitim platformundaki yerini güçlendirmesi noktasında önemli bir adım olduğuna yürekten inanıyorum.”

Rektör Hotar, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve çoklu ortam uygulamaları gibi en son teknolojilerle zenginleştirilmiş olan Meta Sınıfın, DEÜ öğrencilerinin dijital dünyada rekabet edebilmeleri için gerekli becerileri kazanmalarına olanak tanıyacağını ifade etti.