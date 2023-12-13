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Dokuz Eylül'ün çevre faaliyetleri yankı oluşturdu

EĞİTİM 13.12.2023, 14:49
Dokuz Eylül'ün çevre faaliyetleri yankı oluşturdu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversitelerin çevresel taahhütleri, girişimleri ve sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alınarak değerlendirildiği ‘UI GreenMetric 2023 Dünya Sıralaması’ndaki başarısı ile göz doldurdu.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın seçkin üniversitelerinin yerleşkelerinin çevresel taahhütleri, girişimleri, yeşil alan miktarı ve sürdürülebilirlik kriterleri göz önüne alınarak değerlendirildiği UI GreenMetric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında gösterdiği istikrarlı yükselişini 2023 yılında da sürdürdü.

2018 yılından itibaren UI GreenMetric sıralamalarına giren DEÜ, 2022 yılı verilerini de kapsayan değerlendirmede, bir önceki yıla göre 48 sıra birden yükselerek 1183 dünya üniversitesi arasında 159’uncu; Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 5 sıra yükselerek 8’inci oldu. Bu yılki sıralamalarda DEÜ’nün, geçen yıla kıyasla puanını 575 puan artırarak 8075 puana ulaştığını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çocuklara ve gelecek nesillere bırakılacak en güzel hediyenin daha yaşanabilir bir dünya olduğunu ifade etti. Rektör Hotar, “Dünyamız ne yazık ki sadece savaşlarla yara almıyor. Bir yanda küresel iklim krizi, diğer yanda ise gelecekte insanları bekleyen büyük felaket, susuzluk var. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak küresel felaketlerin farkındayız. Doğa dostuçalışmalar ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında bilimsel ve sosyal projelerimizi uygulamayı sürdürüyoruz. Üniversitemiz, bu kapsamdaki çalışmalarıyla dünya genelinde de dikkatçekmeye devam ediyor. Amacımız daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünyayı yarınlara bırakabilmek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Su İşleri (DSİ) 369 Tesis Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Sıfır Emisyon’ ve ‘Su Seferberliği’ çağrılarına dikkat çeken Rektör Hotar, “Muhterem Cumhurbaşkanımız’ın bu konudaki hassasiyeti bizlere ilham veriyor. DEÜ ailesi olarak, ‘Herkes İçin Temiz İçme Suyu’ ve ‘Su Verimliği’ hedeflerine yönelik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Deprem bölgesinde kurmuş olduğumuz Su Arıtma Ünitelerimiz ve Yağmur Hasadı gibi projelerimizle temiz içme suyunun her koşulda, herkes için ulaşılabilir olmasına dikkat ediyoruz. Yine daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya hayali ile Yeşil Kampüs ve Sürdürülebilirlik alanlarında öncü olmaya özen gösteriyoruz. Bu noktada büyük ve köklü ailemizin bugüne kadar toplamda 500 bine yakın fidanı toprakla buluşturduğunu söylemekten de büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması, Endonezya Üniversitesi’nin 2010 yılında başlattığı bir girişimi olarak biliniyor. Dünyanın seçkin üniversitelerinin yerleşkelerinin yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği listede bu yıl 1183 üniversite yer aldı. Üniversite yerleşkelerinin altyapı, enerji, iklim değişikliği, geri dönüşüm, atık yönetimi, su kaynaklarının kullanımı, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirildiği listede, her alan için ayrı puanlama yapılıyor. UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması ile uluslararasılaşmayı teşvik etmek, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci oluşturulması konusunda küresel farkındalık yaratılması hedefleniyor.

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