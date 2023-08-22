Dokuz Eylül okul birincilerinin gözdesi

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, yerleşen öğrencileri kayıt heyecanı sardı. DokuzİZMİR (İGFA) -Öğrenciler ve aileleri tarafından merakla beklenen 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Akademik alandaki başarıları ve dinamik kadrosunun yanı sıra; yürüttüğü bilimsel projeler, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki ödüllü çalışmalarıyla da dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geçen yıl 128 olan okul birincisi başvuru sayısını bu yıl ise 118’i lisans, 41’i ön lisans öğrencisi olmak üzere; toplamda 159’a yükseltti. Tercih edilen programların tamamına yakınında yüzde yüzün üzerinde bir doluluk oranı yakalayan DEÜ’yü, bu yıl ilk kez açıklanan verilere göre; 61’i lisans, 107’si ön lisans olmak üzere toplamda 168,otuz beş yaş üstü kadın tercih etti.

DEÜ’nün tercih döneminde gördüğü yoğun ilginin, yerleştirme sonuçlarına da yansıdığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar; “Büyük ve köklü ailemizin değerli mensuplarının gayretli çalışmaları ile yürüttüğümüz başarılı faaliyetler, yerleştirme sonuçlarında elde ettiğimiz başarıda büyük pay sahibi oldu. Araştırma Üniversitesi olmamız, Yükseköğretim Akreditasyon Kurumu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesine layık görülmemiz, YÖK engelsiz ödüllerinde elde ettiğimiz başarılarımız, çevreye duyarlı kampüslerimiz ve uluslararası alanda kabul gören çalışmalarımız başarılı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesinde büyük rol oynadı. Araştırma üniversitemizin kariyer planlamada lider üniversiteler arasında yer alması ve mezunlarımızın yüksek istihdam oranları yakalaması da gençlerin kurumumuza olan ilgisinin artmasına elbette ki olanak tanıdı. Alanında marka ve ekol olan birimleriyle ve yeni açılan tesisleriyle kent geneline yayılan Dokuz Eylül Üniversitemiz; geleceğini bugünden şekillendirmek isteyen gençlerin adresi olmaya devam ediyor” dedi.

Yükseköğretim kurumları arasındaki uluslararasılaşma çıtasını daha da yükseklere taşımak için Üniversite olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini aktaran Rektör Hotar; DEÜ’nün öğrenci odaklı bir üniversite olduğunun da altını çizdi. Hotar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üniversitemiz İzmir’in dört bir yanında; 10 Enstitü, 18 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 6 Meslek Yüksekokulu, 2’si Uygulama ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam da 60'ın üzerinde uygulama ve araştırma merkezi ile bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdürmektedir. Büyük ve köklü ailemize katılan yeni öğrenicilerimizi kutluyor, yeni eğitim-öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum.”