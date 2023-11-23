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Dokuz Eylül diş sağlığının önemini oyunla anlattı

EĞİTİM 23.11.2023, 10:09
Dokuz Eylül diş sağlığının önemini oyunla anlattı

Halk sağlığının korunması amacıyla yaptığı öncü çalışmalar ve farkındalık faaliyetleriyle öne çıkan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 20-26 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında “Dişlerin Dünyasına Yolculuk” isimli eğitici bir oyun sahneledi.İZMİR (İGFA) - Topluma katkı sunan çalışmalarını aralıksız sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 20-26 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Balçova Kaymakamlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında tek perdelik bir çocuk oyunu sahneledi.

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin ve down sendromlu gençlerin rol aldığı, Balçova ilçesinde anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen “Dişlerin Dünyasına Yolculuk” isimli eğitici oyuna, minikler yoğun ilgi gösterdi.

DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Salonu’ndaki etkinliğe, öğrenci ve velilerinin yanı sıra; DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Akcalı, DEÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Akın Coşkun, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Engelli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hülya Erten Can, DEÜ akademik ve idari personeli, uzmanlık öğrencileri, ilçede görevli okul müdürleri ve öğretmenler katıldılar.

4’ÜNCÜ KEZ SAHNELENDİ

Ağız ve diş sağlığının önemi ve diş fırçalamanın gerekliliğinin anlatıldığı, proje kapsamında 4’üncü kez sahnelenen oyuna katılan öğrenciler, bir yandan eğlenirken; diğer yandan geleceğin diş hekimlerinin aktardığı faydalı bilgilerle ağız ve diş sağlığının önemini kavramaya çalıştılar. Bir süre önce ağız ve diş sağlığına farkındalık oluşturmak için Balçova Kaymakamlığı ile bir protokol imzalayan Dokuz Eylül Üniversitesi, “Dişlerimiz Yaşam Boyu Bizimle Olsun” projesi kapsamında hayata geçirilen oyun ile etkili bir farkındalık çalışmasına daha imza atmış oldu. DEÜ ayrıca, proje kapsamında Balçova’da bulunan okullarda öğretmenlerin de katıldığı ağız ve diş sağlığının önemini anlatan eğitimler gerçekleştiriyor. DEÜ bu eğitimlerini, dezavantajlı bireylere yönelik de sağlıyor. İlgili projenin, 2026 yılına kadar farklı etkinlikler ve bilimsel çıktılarla devam etmesi öngörülüyor.

Oyunun ardından açıklamalarda bulunan DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aliye Akcalı, projeye desteği ve iş birliklerinden dolayı kamu kurumlarına teşekkür etti.

Projeye başlama amaçlarının çocuklardaki diş muayenesi korkusunu kırmak ve onları diş sağlığı, hekim muayenesi gibi kavramlara alıştırmak olduğunu belirten Akcalı, “Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası içinde bulunduğumuz bu dönemde, Balçova’daki anaokulu öğrencilerine yönelik eğitici bir oyun daha sahneledik. Aynı zamanda Balçova’da öğrenim gören iki down sendromlu gencimiz de oyunumuzda rol aldı ve onların arkadaşları da bugün oyunumuzu izlemeye geldiler. Bu bakımdan da bizim için özel bir oyun oldu. Üniversiteler, toplumla iç içe olduklarında gerçek anlamda eğitimi gerçekleştirmiş oluyorlar. Dezavantajlı bireylerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmalarımıza, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın destekleriyle devam edeceğiz” diye konuştu.

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