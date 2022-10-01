Son Dakika

Dokuz Eylül'den yeni öğrencilere oryantasyon

EĞİTİM 01.10.2022, 14:30
Dokuz Eylül'den yeni öğrencilere oryantasyon

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversite hayatlarına DEÜ ile başlayan öğrenciler için ‘Oryantasyon Programı’ hazırladı.İZMİR (İGFA) -DEÜ’nün akademik ve sosyal yapısı hakkında bilgi vermeyi hedefleyen program, öğrencilerin üniversite yaşamına ve kente uyum sürecini hızlandırmayı ve motivasyonlarını geliştirmeyi de amaçlıyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizdeki 20 araştırma üniversitesinden birisi olan büyük ailemiz, kendisini dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına taşıyacak evlatlarını gururla yetiştirmektedir. Öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimini taçlandırma imkânı bulacağı ailemiz, eğitimden ulaşıma; konaklamadan sağlık hizmetlerine kadar her konuda kendilerine yardımcı olacaktır.” dedi.

Yorumlar (0)
24
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2022
İmsak 05:29
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:55
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 6 15
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Espanyol 6 4
17. Almeria 7 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1