Dokuz Eylül'den yeni öğrencilere oryantasyon

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), üniversite hayatlarına DEÜ ile başlayan öğrenciler için ‘Oryantasyon Programı’ hazırladı.İZMİR (İGFA) -DEÜ’nün akademik ve sosyal yapısı hakkında bilgi vermeyi hedefleyen program, öğrencilerin üniversite yaşamına ve kente uyum sürecini hızlandırmayı ve motivasyonlarını geliştirmeyi de amaçlıyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemizdeki 20 araştırma üniversitesinden birisi olan büyük ailemiz, kendisini dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına taşıyacak evlatlarını gururla yetiştirmektedir. Öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimini taçlandırma imkânı bulacağı ailemiz, eğitimden ulaşıma; konaklamadan sağlık hizmetlerine kadar her konuda kendilerine yardımcı olacaktır.” dedi.