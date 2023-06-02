Dokuz Eylül'den dünya sıralamasında 'etki'li yükseliş

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın prestijli akademik derecelendirme kuruluşları arasındaki Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralaması’nda önemli yükselişler kaydetti.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın bilim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın en prestijli akademik derecelendirme kuruluşları arasındaki Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralaması’nda önemli yükselişler kaydetti.

Yükseköğretimde 41 yıllık altyapısı ile dikkat çeken ve başarılı performansı ile ‘Araştırma Üniversitesi’ beratına layık görülen DEÜ, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kapsayan THE 2023 Etki Sıralaması’nda iki hedefte dünya genelinde ilk 101-200 bandına girmeyi başardı.

Sıralamada altı farklı hedefte dünyada ilk 500 üniversite arasında bulunan DEÜ, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında da sıralamayı oluşturan araştırma, eğitim-öğretim, toplumsal katkı, sanayi iş birlikleri ve yenilikçi yaklaşım gibi farklı hedef başlıklarında ilk 10 içinde yer aldı. THE’nın dünya genelindeki en prestijli yükseköğretim kurumlarını puanlandırdığı etki sıralaması, 17 ana hedeften oluşuyor.

‘SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALTYAPI’ BAŞLIĞINDA REKOR

Dünya genelinde bin 591 (1.591) saygın üniversitenin yer aldığı sıralamada küresel ölçekteki başarılarıyla dikkat çeken DEÜ, ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ başlıklı amaçta dünya sıralamasında ilk 101-200 bandı içinde yer alarak önemli bir gelişme kaydetti.

DEÜ, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında ise aynı başlıkta 10’uncu sırada bulunuyor.

Son dönemde giderek artan üniversite-sanayi iş birliklerine imza atan DEÜ, sahip olduğu Teknopark (DEPARK), Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), yakın zamanda hizmete soktuğu DEPARK BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve diğer ilgili birimlerinin katkıları ile bu alandaki yükselişini rekor seviyede sürdürdü. DEÜ, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi ve Ödül Töreni’nde, “Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olmuştu. Bölgenin dikkat çeken cazibe merkezlerinden biri haline gelen DEÜ, teknoloji ve sanayi birimlerinin de katkısıyla bu alandaki büyümesini sürdürüyor.