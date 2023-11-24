Dokuz Eylül'de vize öncesi çorba ikramı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerine güz dönemi vize haftası dolayısıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde çorba ikramına başladıİZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ),2023-2024 güz ara sınav döneminde öğrencilerine ücretsiz çorba ikram ediyor.

Vize sınavları olarak da bilinen güz ara sınav döneminde, yoğunluğun yaşandığı DEÜ’nün Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi’nde dağıtılan çorbaları, DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hazırlıyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sınav dönemi boyunca devam edecek ikramların, öğrencilerin moral motivasyonunu yükseltmek ve sınavlarının başarılı geçmesini sağlamak için ikram edildiğini açıkladı. Rektör Hotar, “En yoğun zamanlarını yaşayan DEÜ kütüphanelerimiz, deyim yerindeyse sınav döneminin hakkını veriyor. Sınavlarına geç saatlere kadar kütüphanelerimizde hazırlanan öğrencilerimizi, bizler de DEÜ yönetimi olarak unutmadık ve çorba ikramımızı faaliyete aldık. Öğrencilerimize başarı dileklerimizi iletiyor ve afiyet olsun diyoruz” dedi.

DEÜ’nün öğrencilerini odağına alan bir yükseköğretim kurumu olarak hizmetler ürettiğini belirten Rektör Hotar,konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin mutlu ve huzurlu bir ortamda ders çalışmaları için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Burada yoğun çalıştıklarını görüp, dışarıya çıkmalarına gerek kalmadan kütüphanemiz içinde kurduğumuz sistemle çorbalarımızı öğrencilerimize sıcak sıcak ulaştırıyoruz. Onlar için de sürpriz olan bu faaliyet karşısında öğrencilerimiz, memnuniyetlerini dile getirdiler.Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, evladımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerinin yanında beslenme, ulaşım, barınma gibi önemli ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm öğrencilerimizi akşam 20.00-21.00 saatlerinde ikram edilen çorbamızı içmeye bekliyoruz.”