Dokuz Eylül'de 'Kariye Danışmanlığı' eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘Kariyer Danışmanlığı Öz Yeterliğini Artırma’ konulu mesleki eğitim programına ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünce düzenlenen ve TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen etkinliğe, İzmir’in farklı ilçelerindeki eğitim kurumlarında görev yapan 12 psikolojik danışman katıldı.

DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) 5 gün süren program kapsamında hayata geçirilen projede, öğrencilerin kariyerleriyle ilgili bilgi kaynaklarına erişimleri, bu kaynakları nasıl kullanabilecekleri, 21’inci yüzyılda iş dünyasında yaşanan değişimler, öğrencilerin ilgi, yetenek ve mesleki değerlerini belirlemek amacıyla yapılabilecek çalışmalar, vaka örnekleri üzerinden uygulamalar, kariyer rehberliği ile ilgili öğretmenlere ve ailelere yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu’ndada yer alan, öğrencilerin kariyer gelişimini desteklemeye yönelik faaliyetlere ilişkin sunumlar eşliğinde yapılan programın detaylarını aktaran DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, “Mesleki eğitim programımıza İzmir’deki psikolojik danışmanların inanılmaz bir ilgisi oldu. Projemize, 250’nin üzerinde psikolojik danışman başvuruda bulundu. Ancak projenin katılımcı sayısı önceden belirlendiği için farklı eğitim kademelerinde çalışan 12 psikolojik danışman, 40 saatlik mesleki eğitim programımıza katılma fırsatı yakaladılar. Proje ile okul psikolojik danışmanlarının kariyer danışmanlığı ile ilgili ihtiyaçlarını ve yeterliklerini belirlemek için ülkemiz genelinde binin üzerinde psikolojik danışman ile araştırmalar sonucunda geliştirilecek mesleki eğitim programının içeriği de belirlendi” dedi.

KARİYER ETKİNLİKLERİNİ TAKİP EDECEĞİZ

Kariyer rehberliği ve psikolojik danışmanlığın, okullarda sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmet alanlarından birisi olduğu bilgisini paylaşan Siyez, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu’nda öğrencilerin kariyer gelişimini destekleme ile ilgili önemli hedefler yer almaktadır.Bu hedeflere ulaşılmasında okul psikolojik danışmanlarına, yani rehber öğretmenlere önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizde yapılan az sayıdaki araştırma okul psikolojik danışmanlarının bu alandaki yeterliliklerinin az olduğunu ve kendilerini bu alanda yeterli hissetmediğini göstermektedir. Bu nedenle Üniversitemiz ev sahipliğindeki ve yürütücülüğünü yaptığımız programla, okul psikolojik danışmanlarının kariyer psikolojik danışmanlığı öz yeterliğini arttırmak için TÜBİTAK1001 destekli bu projeyi hayata geçirdik. Öte yandan eğitimimize katılanların, 4 ay boyunca okullarında uyguladıkları kariyer etkinliklerini bizlerde takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.