Dokuz Eylül'de genç denizciler yemin etti

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde geleceğin denizcileri, düzenlenen yemin ve bröve töreninde mesleklerine ilk adımını attı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümleri birinci sınıf öğrencilerinin bröve takma ve yemin töreni, DEÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Fakülte öğrencilerinin aile ve yakınlarının da katılım gösterdiği törene, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Tören konuşmasında, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda denizciliğin ekonominin temel yapıtaşlarından biri olduğuna değinen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak küresel ölçekte iş yapabilen ve güçlü muhakeme yeteneğine sahip denizciler yetiştirdiklerini kaydetti.

Rektör Hotar, “Eğitiminiz boyunca denizciliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu göreceksiniz. Fırtınalı denizlerde karşılaşacağınız her sorunu çözmek için teknik bilginin yanında sağlam bir iradeye, keskin bir muhakemeye ve katı bir disipline ihtiyacınız olacak. Brövenizi takıp yeminlerinizi ederken sadece bir unvan kazanmıyor, ayrıca denizle olan ebedi bağınızı da tescil ediyorsunuz. Bundan sonraki yaşamınız denizi sevmek, ona saygı duymak, onunla barışık olmak ve onun sırlarını öğrenmekle geçecek” dedi.

Denizciliğin bir keşif ve uygarlık faaliyeti olduğunu belirten DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Türkiye’nin denizcilik alanında en saygın eğitim kurumlarından birinde, uluslararası nitelikte bir eğitim alırken; denizci karakterinizi de inşa edeceksiniz. Bu süreçte hocalarınızla, arkadaşlarınızla ve tüm üniversite camiamızla bir aile olacaksınız. Unutmayın ki denizcilik, tabiatı itibarıyla bir ekip işidir. Bu yüzden her fırsatta birbirinize destek olun, birbirinizden öğrenin ve mücadelenizi birlikte yürütün. Fakültemizde ulusal ve uluslararası akreditasyon belgelerine sahip yüksek kalitede lisans ve lisansüstü eğitim sunuyoruz. Bu sayede Mavi Vatan’ımızda, sektörün yetkin personel ihtiyacını karşılıyor ve mezunlarımızı küresel ölçekte iş yapabilen ve güçlü muhakeme yeteneğine sahip güçlü denizciler olarak yetiştiriyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından 2023-2024 Akademik Yılı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümleri öğrencilerinin yemin metninin okunması ve ardından bröve takma merasimi gerçekleştirildi.