Dokuz Eylül'de 'akademik dijital' dönem

Bilgi teknolojileri üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik başvuruları dijital ortama taşıdığı ‘DEÜ Akademik Başvuru Sistemi’ ile yurt genelindeki başvuru sürecinde büyük bir kolaylığın sağlanmasının önünü açtı.İZMİR (İGFA) - Bilgi teknolojileri üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla dikkat çeken Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), akademik personel başvurularını dijital ortama taşıdığı‘DEÜ Akademik Başvuru Sistemi’ni hizmete aldı.

Uluslararası standartlardaki bilişim altyapısıyla fark yaratan DEÜ, kurulan sistemleyurt genelinde yürütülen akademik personel başvuru sürecinde büyük kolaylıkların sağlanacağını duyurdu.

Gelişmeyle ilgili açıklamalarda bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “DEÜ Personel Daire Başkanlığımız ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızınortak çalışmaları neticesinde ortaya çıkan Akademik Başvuru Sistemimiz, hem başvuru süresince hem de sonraki süreçte işleri hızlandırarak bu süreçte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçecek. Daha önceki süreçte başvurular yüz yüze ya da posta yoluyla alınıyordu. Tabii bu durum birçok sorunu da beraberinde getiriyordu. Bu yeni sistem ile hem başvuruda bulunan yurt genelindeki adaylara hem de kurum çalışanlarımıza büyük bir kolaylık sağlamış olduk. Bu şekilde hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf ediyor, aynı zamanda da posta kaynaklı aksaklıkların önüne geçmiş bulunuyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, çağın ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen ve bu doğrultuda güncel uygulamaları hayata geçiren bir kurumuz. Dolayısıyla dijital dönüşümü desteklemeye ve kurum olarak bu doğrultuda faaliyetler yürütmeye devam edeceğiz”dedi.

BİLGİ İŞLEME DEV YATIRIM

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bilginin korunmasına ve hızlı erişilebilmesine önem veren bir yükseköğretim kurumu olduklarını ifade edenRektör Hotar, “Bu alandaki yetkinliğimizi ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alarak tescillemiş bulunmaktayız. Yine bir süre önce DEÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızın çalışmalarıyla Ana Veri Merkezi ile Felaket Kurtarma Merkezimizi6.4 milyon TL’lik yatırımla revize eden kurumumuz, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi ile bilgi yönetiminde de uluslararası standartları yakalamış bulunmaktadır. Araştırma Üniversitemiz, kalite kavramına büyük önem veriyor. Kurum içi değerlendirmeyle kalite standartlarımızı yükseltiyor, kendimizi çağın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor ve geliştiriyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

DEÜ akademik personel alımı ilan şartlarına göre, adayların son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, e-Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını, https://deabs.deu.edu.tradresi üzerinden sisteme yüklemeleri gerekiyor.