Dokuz Eylül, 4 alanda dünyada ilk 500'de

Dünya üniversitelerinin araştırma, inovasyon ve sosyal etkilerini yüzdelik dilimlere göre sıralayan ‘SCImagoUniversityRankings’in 2024 yılı raporu yayımlandı. Rapora göre dünya üniversiteleri arasındagenel sıralamada 1482 basamak birden yükselen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ),Göz Hastalıkları, Pediatri, Perinatoloji ve Çocuk Sağlığı alanlarında tüm dünyada ilk 500 içinde kendine yer buldu.İZMİR (İGFA) - DEÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında aynı sıralamada 19 alanda ilk 10’a girerken; İşletme, Yönetim ve Muhasebe alanında ise ilk sırada yer aldı.

Başarıyı değerlendiren DEÜ Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, SCImagoUniversityRankingssonuçlarının dünyadaki en objektif yükseköğretim kurumu sıralamalarından birisi olarak kabul edildiğini belirtti.

Ak, “Dokuz Eylül Üniversitesi, özellikle klinik araştırmalarda bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.Araştırmaya göre biyomühendislik, geriatri, işletmeve sualtı mühendisliği ise Üniversitemizin güçlü olduğu diğer alanlar arasında. DEÜ, kentle bütünleşik yapısı, çağdaş eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve son teknolojik imkanlarla donatılmış laboratuvar ve araştırma merkezleri ile ülkemizdeki en saygın yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Tabii ki bu durum, kurumumuzun uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşları tarafından yayımlanan sıralamalarda düzenli olarak kendisine yer bulmasına da imkân veriyor. DEÜ’nün başarılarının artarak devam edeceğine ve gerçekleştirdiği çalışmalarla bilim dünyasındaki yerini sağlamlaştıracağına,uluslararasılaşma çıtasını daha yükseklere çıkaracağına olan inancımız tam” dedi.

DEÜ’nün akademik başarılarının yanında sosyal sorumluluk projeleriile tüm insanlığı ilgilendiren önemli projeler ortaya koyduğunu, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla sürdürülebilir, inovatif buluşlara imza attığını belirten Ak, hep birlikte DEÜ markasını daha iyi noktalara taşıyacağımızın bir kez daha altını çizdi.

SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS NEDİR?

SCImagoUniversityRankings, dünya genelindeki üniversitelerin sosyal ve bilimsel etki alanını, geliştirdiği inovatif faaliyetleri ile yenilikçiliğini ölçen bir sıralama sistemidir.

SCImagoUniversityRankings’in yapılma amacı üniversitelerin araştırma, inovasyon ve toplumsal etki açısından performansını ölçerek, üniversiteler hakkında genel bir fikir vermektir.

SCImagoUniversityRankings’in, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarının akademik performanslarına yönelik değerlendirmesi, bu ülkelerdeki üniversitelerin uluslararası alanda tanınırlığını artırması açısından oldukça önemlidir.