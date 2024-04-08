Dokız Eylül'e bir akredite daha

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, İstatistik ve Kimya bölümü lisans programları, FEDEK tarafından akredite edildi.İZMİR (İGFA) -Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, İstatistik ve Kimya bölümü lisans programları; Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edildi. FEDEK tarafından DEÜ Fen Fakültesi’ne gönderilen yazıya göre; Kimya, Biyoloji, İstatistik lisans programlarına 30 Eylül 2029 tarihine kadar 5 yıl; Bilgisayar Bilimleri lisans programına ise 30 Eylül 2026 tarihine kadar olmak üzere 2 yıl süreyle akreditasyon verildi.

DEÜ Fen Fakültesinde FEDEK değerlendirme takımı tarafından 19-21 Kasım 2023tarihinde gerçekleşen değerlendirme ziyareti sonucunda karar9 Mart 2024 tarihindeaçıklandı ve buna göreDEÜ Fen Fakültesi’nin dört bölümü aynı anda akredite olmaya hak kazandı.FEDEK’in web sayfasında ‘FEDEK Tarafından Akreditasyon Verilen Lisans Programları’ başlığı altında yayımlanan Üniversitenin ilgili bölümleri hakkındaki akreditasyon sertifikaları,2 Nisan tarihinde DEÜ Fen Fakültesi Dekanlığına sunuldu.

“DEÜ’NÜN KALİTE STANDARTLARI ARTIYOR”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak yaptığı açıklamada, akreditasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasından dolayı

mutlulukduyduklarını ifade etti. DEÜ Fen Fakültesi’nin ilgili bölümlerinin ilk kez akredite olduğunu paylaşan Prof. Dr. Ak, “Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerindeki kalite standartlarını sürekli yükselten Dokuz Eylül Üniversitesi, önemli bir akreditasyon sürecinden daha başarıyla çıktı. Fen Fakültemizin güvenirliliğini, kalitesini ve tanınmasını belgeleyen FEDEK akreditasyon sertifikaları, standartlarımızı biraz daha yükseltmemizi sağladı. Üniversitemizin genel olarak hem Türkiye hem de yurtdışındaki durumunun değerlendirilmesinde bu belgeler oldukça büyük öneme sahip.İlgili dört bölümümüzdeki tüm öğretim üyelerimize emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür eder, akreditasyonların öğrencilerimize ve bölümlerimize hayırlı olmasını dilerim. Üniversitemizdeki diğer bölüm ve programlarımızda da akreditasyon süreçleri devam ediyor. Onların da en kısa sürede akredite olacaklarına inanıyorum” dedi.

FEDEK’in Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan bir akreditasyon kuruluşu olduğunu ve dolayısıyla YÖKAK’ın akredite olduğu global kuruluşların da tanıdığı bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ak, akredite olan Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, İstatistik ve Kimya bölümü lisans programlarının dünya standartlarında eğitim-öğretim hizmeti verdiklerini belgelendirmiş olduklarını kaydetti.