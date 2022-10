Doğu Karadeniz’in en büyük kitap fuarı açılıyor

Giresun Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek kitap fuarı 22 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi’nde olup 9 gün boyunca 10:00 - 20:00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet verecek.GİRESUN (İGFA) - Fuarda edebiyat ve düşünce dünyasında yer alan birbirinden seçkin yazarlar ve yayınevleri Giresunlu kitapseverlerle buluşacak. Fuara Giresun’un kültür ve sanat hayatına katkı veren Giresunlu yazarlar da okurlarıyla buluşacak. Fuar boyunca Giresun’daki tüm öğrencilerin fuarı ziyareti bekleniyor.

Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı olması nedeniyle ‘Cumhuriyet’ mottosu ile düzenlenen fuarda ‘Cumhuriyeti Bilgi ile Büyütelim’ ve ‘Geleceği Kitapla Kurmak’ söylemleri kullanılıyor. Bu söylemler ile evlatlarımızın Cumhuriyet hakkında farkındalıklarının artması ve kalplerinde Cumhuriyet coşkusunu tekrar yaşatmak planlanıyor.

Etkinlik takvimi süresince panel, söyleşi ve imza günleri de düzenlenecek olup; Karadeniz’de son yıllarda düzenlenen en yüksek katılımlı kitap fuarı olması bekleniyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan fuara tüm kitapseverleri davet etti.

İnsanlık tarihinin en değerli hazinesinin bilgi olduğunun altını çizen Başkan Şenlikoğlu: “İnsanlar okumayla, bilgi sahibi olmayla kendilerini gerçekleştiriyorlar. Kendilerini zenginleştiriyorlar. Kitap fuarı yapıldığı günden bu yana çok güzel, olumlu dönüşlere şahit olduk. Her zaman kitap fuarına gelenler de memnun bir şekilde Giresun’umuzdan ayrıldılar. Belediye olarak gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımızın üçüncüsünü düzenleyecek olmanın gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Kitapların büyülü dünyasında kaybolacağımız muhteşem bir kitap festivalinin hazırlıklarını tamamlamış bulunuyoruz. Okuma aşkı taşıyan her insanımız kitaplarla dolu dolu bir 10 gün geçirecek. Fuarımızda her gün farklı yazarlarımız imza ve söyleşi düzenleyecek. Burada sadece kitap değil yazarlarımızın da imza günü var. Geçtiğimiz yılki fuarımızı 56 bini aşkın kitapsever ziyaret etmişti. Bu da şehrimizin kitaba ve okumaya vermiş olduğu değeri ve önemi ortaya koyuyor. Bu kez de aynı yoğunluğun oluşmasını bekliyoruz.” dedi.

Giresun Kitap Fuarı belediyenin yakın zamanda kullanımına aldığı eski gümrük binasındaki Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

FUARA KATILIMI PLANLANAN YAZARLARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ETKİNLİKLER

Bahadır Yenişehirlioğlu (Söyleşi – İmza – ‘Edebiyat ve İnsan’)

Sait Ercan (Söyleşi – İmza – ‘İnsanlığın Dijital Dönüşümü’)

Merve Gülcemal (Söyleşi – İmza – ‘Çocuğuma Dinini Sevdiriyorum’)

Selahattin Yusuf (Söyleşi – İmza – Cumhuriyet’in 100. Yılı’nda Türk Edebiyatı)

Hayati İnanç (Söyleşi – İmza – ‘Hayatı Şiirden Okumak’)

Aslıhan Atik (Söyleşi – İmza – ‘Allah’ımı Çok Seviyorum’)

Hakkı Özdemir (Söyleşi – İmza – ‘Hız Çağında Oyalanmak’)

Yılmaz Can (Rektör) (Söyleş – İmza – ‘İslam Şehrinin Karakteristik Özellikleri’)

Haldun Domaç (Söyleşi – İmza – ‘Türk Futbolunda Son Gelişmeler ve Fair Play’)

Fatih Baha Aydın (Söyleşi – İmza – ‘Edebiyat Ne İşe Yarar’)

Selçuk Küpçük (Söyleşi – İmza – ‘Aşk ve Teselli’)

Tufan Gündüz (Söyleşi – İmza – ‘Tarih Akarken Cumhuriyet’)

Cemal Şakar – Mustafa Akar (Söyleşi – İmza – ‘Cumhuriyet Dönemi, Öykü, Şiir ve Edebiyat’)

Mecit Ömür Öztürk (Söyleşi – İmza – ‘Klasik Metinlerle İyileşme’)

Ahmet Turgut (Söyleşi – İmza – ‘Türkler Nasıl Müslüman Oldu’)

Mehtap Özsoy (Söyleşi – ‘Giresun’un Sinema Tarihi ve Toplumsal Tarihi’)

Hulki Cevizoğlu (Söyleşi – İmza – ‘Genel Değerlendirme’)

Süleyman Seyfi Öğün (Söyleşi – İmza - ‘Cumhuriyet’in Gelecek 100. Yıl Vizyonu’)

İsmail Cem Feridunoğlu (Söyleşi – ‘Günümüz Dünyasında Yerel Medyanın Önemi’)

Nazım Elmas (Söyleşi – İmza – ‘Okumanın Abc’si’)