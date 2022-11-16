‘Doğa Bizi Çağırıyor’ ile çocukların tatil keyfi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde geleneksel hale getirilen ‘Doğa Bizi Çağırıyor’ etkinliği kapsamında, bu kez ara tatile özel olarak aileler ve çocukları Darısekisi Örnek Köyü’nü gezerek, doğayı keşfetme imkânı buldu. Aileler ve çocukları doğa ile iç içe bir gün geçirdi.MERSİN (İGFA) - Doğa Bizi Çağırıyor etkinlikleri ile doğaseverler her defasında yeni bir rota ile farklı bir doğal güzelliğin keşfine çıkıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik öncesinde kayıt yaptırarak başvuran vatandaşlar için, saat 08.30’da Mersin Forum AVM bağlantı köprüsü altından ve yine saat 08.30’da Tarsus Kültür Merkezi önünden servis kaldırıldı. Etkinlik, sabah 08.30 ile 16.00 saatleri arasında devam etti.

Çocuklar etkinliği çok sevdi

Etkinliğe katılan çocuklardan Mina Yıldız, “Çok mutluyum, çok eğlenceli. Danslar ettik, oyunlar oynadık, yani çok eğlendik. Buradan Vahap amcaya çok teşekkür ederiz” dedi. Çocuklardan Civan Yıldız da, “Buradaki etkinlikleri çok beğendim, çok sevdim. Dans etmeyi de çok sevdim, oyun oynamayı da sevdim. Etkinliği güzel buldum” ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Defne Ender de etkinliği çok beğendiğinden söz ederek, “Oyunlar oynadık, gezdik, gördük, dans ettik. Burada çok eğlenceli şeyleri gördük. Vahap amcaya teşekkür ediyoruz bu gezi için” diye konuşurken, 6 yaşındaki Nilsu Ender ise “Bugün çok eğlendik. O yüzden çok teşekkür ederim. Etkinlik güzel. Hep oynadık, eğlendik” ifadelerine yer verdi.

“Çocuklar mutlu, biz mutlu”

Tarsus’tan geziye katılan öğrenci velilerden Selin Anıtoğlu, “Bu ara tatilde bize bu güzelliği yaşatan Başkanımız Vahap Seçer’e gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar mutlu, biz mutlu. Gerçekten çok eğlendik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Devamını bekliyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan annelerden Fidan Yıldız da, geziye 2 çocuğu ile birlikte geldiğini söylerken, “Çok eğlenceli ve çok keyifli geçti. Örnek Köy’ü çok beğendik. Bütün Mersin halkının gerçekten de gelip görmesi gereken bir yer. Çocuklar için de çok farklı bir etkinlik oldu. Doğal ortamda, aileleriyle beraber güzel vakit geçirdiler” diye konuştu.