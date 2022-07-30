Diyarbakırlı gençler sanat kurslarıyla yazı dolu dolu geçiriyor

DiyarbakırBüyükşehir Belediyesi,“Yaza İnat Başlıyor Sanat” sloganıyla başlattığı ve 16 dalda eğitimlerin verildiği yaz sanat kurslarında 1234 öğrenci yararlanıyor.DİYARBAKIR (İGFA) -

Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı, gençlere yönelik görsel, fonetik ve ritmik sanat dallarının da aralarında bulunduğu 16 branştaaçtığı ücretsiz Yaz Dönemi Sanat Kursları’ndan eğitimler devam ediyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezindeki derslik ve atölyelerdealanında uzman eğitmenler tarafından bağlama, kabak kemane, ses eğitimi, gitar, çello, halk oyunları, keman, yan flüt, resim, klarnet, erbane, fotoğrafçılık, piyano, klasik kemençe, resim ve ney eğitimi veriliyor.

“Buradaki güzel imkanlardan yararlanıyorum”

Yaz sanat kurslarından yararlanan gençlerden Kadir Ezen, üniversitede eğitimi nedeniyle ara verdiği resim kursuna öğretmenin tavsiyesi üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı kursa kaydolduğunu söyledi.

Kurstaki imkanlardan yararlanarak kendini geliştirdiğini belirten Ezen, şöyle konuştu:

“Buradaki güzelimkanlardan yararlanıyorum. Hobi olarak çizim yapıyorum. Hocalarımızda dersleri iyi anlatıyorlar. Yaklaşık 1 haftadır kursa geliyorum ve model çiziminde baya ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum.Burada hem teorik bilgi alıyor hem de pratik çalışmalar yapabiliyoruz.”

“Buradaki imkanları evde sağlayamazdım”

KursiyerlerdenMısra Aydın, hobi olarak başladığı resim çizimini mesleğe dönüştürmek istediğini ifade etti.

Aydın, şunları dile getirdi:

“Liseden yeni mezun oldum ve resim yapmaya hobi olarak başladım. Ama resim yapmayı meslek olarak yapabileceğimi düşündüğüm için bu kursa kaydoldum. Kurslar ücretsiz olduğu için maddi olarak beni zorlamıyor, bu yüzden buraya severek geliyorum. Kursa sabah 10’da geliyor ve akşama kadar çizim temposunun içerisindeyim. Hocalarımız birçok konuda bize yardımcı oluyorlar. Ayrıca modele ihtiyaç duyduğumuzda zorlanmadan model bulabiliyoruz. Buradaki imkanları evde sağlayamazdım”

“Bu kursun bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum”

Kursiyerlerden Pelin Bıçakçı iseşarkı söylemeyi çok sevdiğini ve gitar çalmayı öğrenmek istediği anlatarak, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 4 ay önce gitar kursuna başladım. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Gitara karşıda ekstra bir hevesim vardı ve gelip buradaki kursa kaydoldum. Burada çok güzel eğitimler veriliyor,hocalarımızdan da çok memnunuz. Sıfırdan gitar çalmayı öğreniyorum ve bu kursun bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Daha önce özel kursa da gitmiştim ama burası daha iyi benim için”

“Mesleğe hazırlanmak için geldiğimiz bir kurs”

Konservatuara hazırlanan kursiyerlerden ZilanKızılkan, istediği mesleği yapmak için belediyenin açtığı ücretsiz kurslardan faydalandığını belirtti.

“Burada gerçekten istediğim mesleği yapmak için konservatuvara hazırlanıyorum” diyen Kızılkan, şunları aktardı:

“Bu sadece enstrümançalmak için geldiğimiz bir ders değil, bire bir mesleğe hazırlanmak için geldiğimiz bir kurs. Çalışmalarımız da gayet güzel devam ediyor. Kendimin dearkadaşlarımın da başarılı olacağına inanıyorum. Sınavlarımız işitmeye dayalı olduğu için burada genelde ses çalışıyoruz. Ritim, ezgi ve şarkılar söylüyoruz ya da enstrüman çalıyoruz. Bize yetenek sınavında sorulacak ne varsa burada onlara çalışıyoruz. Özel kurslarda fiyatlar çok yüksek belediyenin bu konuda yaptığı çalışma bizim için çok güzel.”