Diyarbakır'da öğrencilere motivasyon semineri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteye hazırlık eğitimlerinin verildiği Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise öğrencilerine yönelik motivasyon semineri düzenlendi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise öğrencilerine Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmet Kaya tarafından moral ve motivasyonu arttırması için yapılması gerekenler anlatıldı.

Öğrenciler, seminerde sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları ve motivasyona katkı sunacak konuları öğrenme fırsatı yakaladı.

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edecek.