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Diyarbakır'da Çermik Akademi Lisesi'nde kayıtlar başladı

EĞİTİM 13.01.2024, 18:30
Diyarbakır'da Çermik Akademi Lisesi'nde kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla açtığı Çermik Akademi Lise’de eğitimler başlıyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimdeki başarı grafiklerini yukarı taşımak ve eğitimleri devam eden öğrencilere destek olmak amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, önceki dönemlerde birçok öğrenciyi hedefindeki üniversiteye kavuşturan akademi liselere yenisini ekledi.

Çermik ilçesinde açılan ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz verileceği akademi lisede kayıtlar 30 Ocak’a kadar devam edecek.

Lise öğrencileri ve 21 yaş altı mezunları kapsayan akademi lise eğitimlerinde, üniversiteye hazırlık temel derslerin yanı sıra rehberlik, değerler eğitimi, kültürel faaliyetler ve geziler, kütüphaneler ve okuma grupları, bilgisayar, sanat ve yazarlık atölyeleri, söyleşiler, konferanslar ile kamp ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler de yapılacak.

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