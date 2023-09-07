Diyanet'ten seçmeli derse özel teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023-2024 yeni eğitim-öğretim yılında 5. ve 9’uncu sınıflarda “Kur’an-ı Kerim” ve “Peygamberimizin Hayatı” seçmeli derslerini tercih eden öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye edeceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan “Dersimi Seçiyorum Kur’anımı Alıyorum” projesini açıkladı.

Başkan Erbaş proje kapsamında, 5. ve 9’uncu sınıflarda “Kur’an-ı Kerim” ve “Peygamberimizin Hayatı” seçmeli derslerinden en az birini tercih eden öğrenciye Kur’an-ı Kerim hediye edeceklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Başkan Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1699477445915574759

“Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim; Allah’ın yeryüzüne en büyük nimetidir. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberidir, kalplere şifadır, müminlere rahmettir. Bizlere ‘iyi insan’ olmayı öğretir ve sevgili Peygamberimiz (s.a.s.); Kur’an’ı bize getiren, öğreten ve yaşanan bir hayata dönüştüren en büyük öğretmendir, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir, güzel ahlakın en güzel örneğidir.

Bunun için okullarımızda ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Peygamberimizin Hayatı’ derslerini seçen öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu dersleri seçmesini her öğrencimize önemle tavsiye ediyorum. Bu dersi seçen öğrencilerimize Kur’an-ı Kerim’lerini biz hediye edeceğiz inşallah.