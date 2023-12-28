Dilovası'nda yerel yönetimden okullarda 'Sıfır Atık' etkinliği
Dilovası Belediyesi tarafından "Sıfır Atık Projesi" kapsamında okullarda eğitim çalışmaları başlatıldı.KOCAELİ (İGFA) -Dilovası Belediyesi; çevre bilincini aşılamak amacıyla ilkokul öğrencilerine etkinlikler düzenlemeye başladı.
Düzenlenen etkinliklerle öğrencilere atıkların doğaya verdiği hasarların kalıcılığı ve geri dönüşümün alışkanlık edinilmesi konusunda eğitimler verilirken, soru-cevap şeklinde görsel sunumlar yapılarak, ambalaj atığı, atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar ve tekstil atıkları gibi hususlarda "Sıfır Atık" konusunun ne kadar önemi olduğu anlatıldı. Ayrıca, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesi süreçleri hakkında bilgiler de aktarıldı.
ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ
Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında ise Dilovası Belediyesi tarafından öğrencilere sıfır atık hakkında eğitici broşürler ve çeşitli hediyeler verilirken, bu eğitimlerin ilerleyen süreçte de periyodik olarak devam etmesinin hedeflendiği bildirildi. Ayrıca okul müdürleri ve yönetimi ile de bir araya gelinerek geri dönüşüm konusunda kalıcı çözümlerin oluşturulması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
|Takımlar
|O
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|1. Fenerbahçe
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|44
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|17
|44
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|30
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|17
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|14
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|5
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|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|42
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|33
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|32
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|32
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|29
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|17
|29
|7. Ahlatçı Çorum FK
|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
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|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|42
|2. Arsenal
|18
|40
|3. Aston Villa
|19
|39
|4. M.City
|18
|37
|5. Tottenham
|18
|36
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|19
|31
|7. West Ham United
|18
|30
|8. Newcastle
|19
|29
|9. Brighton
|18
|27
|10. Chelsea
|19
|25
|11. Wolves
|19
|25
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|18
|25
|13. Fulham
|19
|21
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|18
|19
|15. Crystal Palace
|19
|18
|16. Nottingham Forest
|19
|17
|17. Everton
|19
|16
|18. Luton Town
|18
|15
|19. Burnley
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
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|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
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|20
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|19
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|19
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|18
|18
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|16
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|16
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|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
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|18
|5