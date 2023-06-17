2022-2023 eğitim-öğretim döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet töreninde okulu dereceyle bitiren ilk 3 öğrenci, Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri kapsamında toplam 50 Cumhuriyet altınının sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla 23 yıldır sürdürdüğü “Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri” sahiplerini buldu. Dilek Sabancı tarafından yaptırılan ve 1997 yılında eğitim-öğretime kazandırılan Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni derece ile bitiren ilk üç öğrenciye toplamda 50 Cumhuriyet altını verildi.

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bu yıl ödül kriterlerini sağlayan öğrenciler arasında okul birincisi Tezcan Hasan Terzi 25, ikincisi Dilara Aslan 15 ve üçüncüsü Nur Ayrı 10 Cumhuriyet altının ve başarı sertifikalarının sahibi oldu.

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bu yıl 145 öğrenci mezun olurken her yıl olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanı alarak üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince “Dilek Sabancı Başarı Bursu” verilecek.