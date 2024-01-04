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'Dijital benim işim' 3 yılda sosyal değer kattı

EĞİTİM 04.01.2024, 18:37
'Dijital benim işim' 3 yılda sosyal değer kattı

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi, kadınları ekonomik ve sosyal hayata kazandırmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi üçüncü yılını tamamladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen projede bugüne kadar 20 ilde 15 bini aşkın kadın kursiyere dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verildi.

Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan raporun ikincisine göre, bu eğitimlerle 21 milyon TL’yi aşkın sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım bir önceki döneme kıyasla yaklaşık 2 katına çıkarak 9 TL’nin üzerinde sosyal getiri sağladı. Bu değerin %33’ü dijital okuryazarlık, %67’si dijital pazarlama kursiyerlerinde yaratılan değişimden kaynaklandı.
 
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete,  Türkiye genelinde faaliyet gösteren bin halk eğitimi merkezi ve 31 olgunlaşma enstitüsünde 3 bin 771 adet yaygın eğitim kurs programıyla örgün eğitimin içinde veya dışında kalan bireylere yönelik açılan genel, meslekî ve teknik alanlardaki kurslar ve diğer faaliyetlerle hayat boyu öğrenme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mete, Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Dijital Benim İşim Projesi de dijital dünyanın gücünü, kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

BİLGİ VE BECERİDE YÜZDE 50 ARTIŞ

“Dijital Benim İşim Projesi Sosyal Etki Analizi”nde 2022 Nisan - 2023 Mart arasında gerçekleştirilen dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri ile eğitimler sonunda düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması kapsamında yaratılan sosyal etki değerlendirildi. Buna göre, “Dijital Benim İşim” Projesi kapsamında dijital okuryazarlık katılımcılarındaki en büyük değişim yaklaşık %50 ile bilgi ve becerilerindeki artış olurken, en yüksek ikinci değişim alanı ise %28,5 ile özgüven ve motivasyondaki artış oldu. Eğitmenler de dijital okuryazarlık kursiyerlerindeki en büyük değişimin %65 ile özgüven ve motivasyon başlığı altında yaşandığını belirtti. Bu kursiyerlerin %70’e yakını bilgisayar ve internet konusunda yeni şeyler öğrenme isteğinin arttığını, %50’sinden fazlası ise güvenli internet kullanımı konusunda daha fazla bilgi sahibi olduğunu söyledi. Diğer yandan, eğitimlerden sonra dijital okuryazarlık katılımcılarının %60’ının özgeçmişini güncellediği ve %35’inin yeni bir iş baktığı görüldü.

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