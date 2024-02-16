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Devlet okullarında eğitim yeterli mi?

EĞİTİM 16.02.2024, 11:39
Devlet okullarında eğitim yeterli mi?

Türkiye’de eğitimin niteliği, tartışmalı konulardan biri. Eğitim sisteminde fırsat eşitsizliğinden müfredata kadar farklı alanlarda sorunlarla karşılaşılıyor. Peki halk, özel okulların mı yoksa devlet okullarının mı eğitim kalitesinin daha yüksek olduğunu düşünüyor? Herkes Duysun ekibi olarak Bursa halkına sorduk: Devlet okulları yeterli mi yoksa özel okula ihtiyaç var mı? Söz vatandaşta…Ömer DEMİR/ Reyhan ÖZBAKIR/AHMET GÜNAY/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın önemli bir çalışması olan müfredat değişikliğini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını belirtti. Vatandaşlar ise eğitim sisteminin yetersiz olduğunu, müfredatın ise sürekli değişmesinden rahatsız olduklarını belirttiler.

9.sınıfta okuyan bir öğrenci, “Devlet okulları yeterli, özel okullara gerek yok. Ben okulumdan memnunum. Bence dershane bir tek 12.sınıflara gerekli.” dedi.

“MÜFREDATI 3 KEZ DEĞİŞTİLER”

Bir vatandaş, bazı devlet okullarının yeterli bazılarının ise yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Ben devlet okulunda okuyorum. Genel olarak iyi ama Türkiye’nin eğitim sistemi çok kötü, yeterli değil, müfredatı 3 kez değiştirdiler.” diye konuştu.

“ÖZEL OKULDA OKUYAN ARKADAŞIMIN LGS PUANI 290, YAZILILARI 100 PUAN”

7 sene boyunca özel okulda okuyan şimdi ise devlet okuluna geçtiğini ifade eden bir öğrenci, “Devlet okulları ve özel okullar arasında tek fark, eğitim. Benim özel okulda okuyan bir arkadaşım LGS’de 290 puanı yaptı ama yazılılara bakınca hep 100 puan alıyor. Burada bir terslik var.” ifadelerini kullandı.

“KAREKÖK NEREDE İŞİME YARAYACAK?”

Devlet okullarının yeterli olduğunu düşünmediğini dile getiren bir Güzel Sanatlar lisesi öğrencisi şunları söyledi:

“Gerekli imkanlar sunulmuyor. Haftada 2 gün enstrüman ve teori derslerimiz oluyor ve bunlar bile yetmiyor. Gereğinden fazla kültür dersi görüyoruz. Güzel sanatlar ya da meslek lisesi okuyan birine bu kadar fazla kültür dersi verilmesi gerekmiyor. Ben haftada 6 saat matematik dersi görüyorum. Haftada 6 değilde 4 saat görsem ve o kalan zamanda gitar dersi görsem bence daha mantıklı. İleride matematik, fizik, kimya benim hiçbir işime yaramayacak. Edebiyat, coğrafya, tarih dersleri genel hayata işimize yarayabilir ama diğer dersler işimize yaramayacak.  Karekök benim nerede işime yarayabilir? Özel okullar ise dersleri iyi olmayan kişilerin gittiği, notların şişirildiği bir yer olarak görüyorum.”

“ÖZEL OKULLARA İHTİYAÇ VAR”

Diğer öğrenciler ise özel okullara ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Devlet okullarının öğretmenleri çok kötü yani düzgün öğretmiyorlar, sınavlardan düşük alıyoruz. Devlet okulları yetersiz. Öğrencilere davranışları çok saygısız. Öğrencilerine şiddet uygulayanlar var. Bunlar çok saygısızca davranışlar, ben öyle düşünüyorum.” diye kaydetti.

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