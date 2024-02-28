Son Dakika

DEÜ’nün istihdama katkısı sürüyor

EĞİTİM 28.02.2024, 11:42
DEÜ’nün istihdama katkısı sürüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM), mikro yeterlilikler kapsamında hazırlamış olduğu ‘Kurumlara Yönelik Mikro MBA Sertifika Programı’nı hayata geçirdi. Toplamda 50 saat sürmesi planlanan eğitimin 8 modülden oluşacağını kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, “Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen Araştırma Üniversitemiz bu doğrultuda yürüttüğü projeler ve DESEM bünyesinde açtığı kurslarla, hem mevcut işlerindeki pozisyonlarına yönelik yetkinliklerini artırmak isteyen bireylere yardımcı oluyor hem de başlattığı sertifika programları ile istihdamın artırılmasına katkı sunuyor” dedi.

İZMİR (İGFA) - Alanında öncü çalışmalar yürüten ve çağın gereklerine uygun olarak kendini yenileyen Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM), mikro yeterlilikler kapsamında hazırlamış olduğu ‘Kurumlara Yönelik Mikro MBA Sertifika Programı’nı hayata geçirdi. Toplamda 50 saat sürmesi planlanan eğitimin 8 modülden oluşacağını kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, “Günümüzün modern iş dünyası, insanlara oldukça dinamik ve rekabetçi bir ortam sunuyor. Elbette şirketler ve kurumlar, bu dinamik ve rekabetçi ortama ayak uydurabilecek nitelikte yöneticilerle çalışmayı tercih ediyorlar. DESEM bünyesinde hayata geçirilen Mikro MBA Sertifika Programı ile yönetim pozisyonunda bulunan ya da yönetim pozisyonlarında çalışmak isteyen katılımcılara ihtiyaç duydukları beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen Araştırma Üniversitemiz bu doğrultuda yürüttüğü projeler ve DESEM bünyesinde açtığı kurslarla, hem mevcut işlerindeki pozisyonlarına yönelik yetkinliklerini artırmak isteyen bireylere yardımcı oluyor hem de başlattığı sertifika programları ile istihdamın artırılmasına katkı sunuyor” diye konuştu.

İZMİR DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE İLK

DEÜ’nün, Kurumlara Yönelik Mikro MBA Sertifika Programı’nı İzmir’deki devlet üniversiteleri arasında açan ilk üniversite olduğunu aktaran DESEM Müdürü Prof. Dr. Engin Deniz Eriş, DESEM Mikro MBA programının genel işletme yönetiminin temel ve öne çıkan alanlarını kapsayan hibrit ve yeni nesil bir sertifika programı olduğunu belirtti. Avrupa mikro yeterlilikler yaklaşımı ile uyumlu olarak tasarlanan program kapsamında, iş hayatının profesyonellerinin hedef kitle olarak belirlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Eriş, “21. Yüzyıl işletmecilik anlayışını kavramak ve süreçleri tanımlamak odağında yürütülen programın sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlar, e-Devlet’te sorgulanabilir sertifika almaya hak kazanacaklar. Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen program sayesinde, sektörlerin beklentileri doğrultusundaki teorik ve pratik bilgiler katılımcılara bir arada veriliyor” bilgisini paylaştı.

 

 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 27 39
6. Sivasspor 27 37
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Manisa FK 24 28
13. Ümraniye 24 27
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Mallorca 26 24
17. Celta Vigo 26 21
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 26 9