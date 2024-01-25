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DEÜ’nün ikinci deprem belgeselinin lansmanı yapıldı

EĞİTİM 25.01.2024, 17:05
DEÜ’nün ikinci deprem belgeselinin lansmanı yapıldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü yaklaşırken, “Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması-İkinci Kısım” isimli belgesel çalışmasını tamamladı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki dayanışma faaliyetlerini sürdürüyor. Yaşananların unutulmaması için de çabalayan DEÜ, felaketin ardından yaşanan süreci ve bölgedeki yardım seferberliğini konu alan “Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması” isimli belgesel çalışmasını geçen yıl kamuoyu ile paylaşmıştı. Felaketin yıldönümü yaklaşırken yeniden kolları sıvayan DEÜ, ilk belgesel çalışmasından yaklaşık 10 ay sonra “Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması-İkinci Kısım” adlı belgesel çalışmasını da tamamladı. Bugüne kadar 150’den fazla gönüllü DEÜ ekiplerinin eğitimden sağlığa, gıdadan barınmaya, deprem araştırmalarından psiko-sosyal destek hizmetlerine kadar farklı alanlardaki yardım faaliyetlerini ve bölgeyi kalkındırmaya yönelik çalışmalarını konu alan ikinci belgesel çalışmasının tanıtım lansmanı, DEÜ Rektörlük Binası’nda yapıldı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen programda duygu dolu anlar yaşandı.

KAHRAMANMARAŞ, HATAY, ADIYAMAN VE MALATYA’DA ÇEKİLDİ

Depremde hayatını kaybedenlerin ve DEÜ fertlerinin anısına ithaf edilen belgesel çalışması, DEÜ Rektörlük Binasındaki Lokal Çatı Restoran VIP Salonu’nda, basın mensuplarının katılımıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Çekimleri Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş’ta DEÜ İç Yapımlar Ekibi tarafından 10 günde gerçekleştirilen ve 20 günde tamamlanan belgeselde, 41 farklı DEÜ mensubuyla yapılan röportajlar, Üniversite ekiplerinin çalışmalarını yansıtan ve yıkımın yaşandığı şehirlerden görüntüler kullanıldı. Şehirlerin isimlerinden oluşan dört ayrı bölümden oluşan yapımın Adıyaman bölümünde yapay zeka teknolojisinden de yararlanılarak; felaketin izleri bu yolla da belgesele aktarılmaya çalışıldı. DEÜ’nün Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması – İkinci Kısım isimli belgesel çalışması, zihinlerde kalıcı olması adına ilk belgeselde olduğu gibi Kahramanmaraş’ın plakası ile uyumlu bir biçimde, ‘46 dakika 46 saniye’ uzunluğunda hazırlandı.

 “YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ!”

Tanıtım lansmanında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, büyük kayıplara neden olan felaketin ilk gününden itibaren bölgede örnek bir dayanışma sergileyen DEÜ’nün, bugüne kadar sağlık hizmetlerinden eğitime, barınma imkanlarından bölgede ekonomiyi yeniden canlandırmaya yönelik girişimlerine kadar önemli sosyal hizmet ve yardımları depremzedelerle buluşturduğu ifade etti. DEÜ’nün felakete yönelik ilk belgeselinde “Yaralarımızı birlikte saracağız” vurgusu yapıldığını aktaran Rektör Hotar, “DEÜ olarak verdiğimiz sözü tuttuk ve ilk belgeselimizde yer verdiğimiz bu ifade doğrultusunda, depremin ilk gününden bugüne kadar gönüllü ekiplerimizle bölgeye desteğimizi aralıksız sürdürdük. İkinci belgesel çalışmamızın alt başlığı olarak da bu nedenle ‘Yaralarımızı birlikte sarıyoruz’ ismini uygun gördük” dedi.

“6 ŞUBAT BELLEĞİMİZDE KALICI BİR İZ BIRAKTI”

Rektör Hotar, belgeselin çekim sürecinde deprem bölgesinde aktif olarak hizmet veren 41 üniversite mensubunun duygularına yer verildiği yapımın diğer kentlerde çekilen görüntülerle birlikte özgün bir metin doğrultusunda derlendiğini kaydetti. İzleyenlere deprem gerçeğini yansıtması ve dersler çıkarılması adına böyle bir çalışmayı özenle yürüttüklerini vurgulayan Rektör Hotar, “6 Şubat 2023 tarihi belleklerimizde kalıcı bir iz bıraktı. O gün, yalnızca yeryüzü değil, kalplerimiz de derin bir şekilde sarsıldı. Büyük bir yas içinde kayıplarımızı andık, sevdiklerimizin yokluğunu hissettik. Her ne kadar, 6 Şubat’taki depremler, yıkımın ve hüznün izlerini bırakmış olsa da milletimizin dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğini gözler önüne serdi. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bu ruhu kayıt altına almanın önemli olduğunu düşündük. Geçen yıl Nisan ayında başlattığımız ‘Asrın Felaketinde Asrın Dayanışması’ adlı belgesel serisinin devamını çekme kararı aldık. Amacımız, millî birliğimizin ve dayanışmamızın en güçlü örneklerini belgelemekti. Belgeselimizde, Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş gibi depremden etkilenen şehirlerden canlı tanıklıklar ve görüntüler sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

GERÇEK HİKAYELER ANLATILDI

Belgeselde gerçek yaşam öykülerinin anlatıldığını belirten Rektör Hotar, “Tıpkı ilk belgeselimizde olduğu gibi, bu yeni çalışmamızda da 6 Şubat depremlerinin yüreğimizde açtığı derin yaraları, geride bıraktığı kayıpları ve yaşanan zorluklar karşısında sergilediğimiz mücadeleyi, gerçek yaşam öyküleri ve tanıklıklar aracılığıyla anlatıyoruz. Bu belgeseller, gelecek kuşaklara devredilecek tarihsel bir mirasın taşıyıcısı niteliğindedir. Gelecek nesiller, bu belgeseller vasıtasıyla afet zamanlarında sergilenen dayanışmayı, insanların birbirine nasıl destek olduğunu ve en çetin şartlarda bile umudun nasıl yeşertildiğini gözlemleyecekler. Bu çalışmaları, öğretici bir ders, zengin bir bilgi kaynağı ve ilham verici bir kılavuz olması amacıyla titizlikle hazırladık. İlerleyen dönemlerde de yeni projelerimizle, deprem sonrası hayatın normal seyrine dönmesine katkıda bulunacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Şu anda belgeselimizi Üniversitemizin resmi internet sayfasından ve YouTube kanalı olan DEUwebtv üzerinden kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki süreçte farklı platformlarda da belgeselimizi yayınlamayı da hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.

“YİTİRDİKLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ”

DEÜ’nün toplumsal katkı misyonu çerçevesinde projelerine devam edeceğini vurgulayan Rektör Hotar, “Bu afet, bize bir kez daha gösterdi ki; birlikte hareket ettiğimizde, en zorlu engelleri bile aşabiliriz. Umuyorum ki, bu hikayelerden ilham alarak, daha güçlü, daha dayanıklı ve birbirine bağlı bir toplum inşa edeceğiz. Devletimizin imkanlarını sonuna kadar seferber ettiği bu zorlu süreçte bizler de Dokuz Eylül Üniversitesi olarak farklı alanlarda gücümüz yettiğince yaraları sarmaya çalışmıştık. Elbette Allah bize bir daha böylesi büyük bir felaket yaşatmasın. İki belgesel çalışmamızın Üniversitemiz özelinde hazırlanması şansını veren ve ilk günden bugüne deprem bölgesinde arama-kurtarma, sağlık, yardımların ulaştırılması, dağıtımı ve yaraların sarılmasında görev almış; deprem sonrası bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek üzere bölgede çalışma yürütmüş; bölgede oluşturulan geçici konaklama birimlerinde sosyal ve eğitsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere gönüllü olarak görev almış; Üniversitemiz imkanları ile hizmete aldığımız ortak mutfak ünitesi, uzaktan eğitim uygulamaları, bilim ve oyuncak atölyeleri, Çarşı Yaşam Alanı Projesi, konteyner sınıf, temiz içme suyu sağlayan farklı bölgelerdeki 7 adet su arıtma üniteleri, mescit hizmeti ve benzeri çok sayıda fikir üreten tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. DEÜ ailesi olarak yıldönümüne yaklaştığımız depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, felaketten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

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