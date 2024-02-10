DEÜ’den spor bilimlerine üç yeni yatırım

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Seferihisar’da bulunan DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesine üç yeni araştırma laboratuvarı kazandırdı.İZMİR (İGFA) - Sahip olduğu altyapı ve imkanlarıyla spor bilimlerinde Türkiye’nin önemli markalarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bu alandaki yatırımlarına yenilerini ekledi. İzmir geneline yayılan yerleşkeleriyle kentle bütünleşik bir yapıda olan DEÜ, spor ekosisteminin önemli yatırımlarını barındıran Seferihisar ilçesinde üç yeni araştırma laboratuvarının açılışını yaptı. İlçede bulunan Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesine kazandırılan, hem bireysel hem de takım sporcularına yönelik kapsamlı performans analizi ve araştırma hizmetleri sağlayacak olan İnsan Performans, İzokinetik ve Spor Biyomekaniği laboratuvarlarının açılış törenine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Urla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Solmaz, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Abdülkadir Şimşek, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Onur Hakoğlu, DEÜ Üst Yönetimi, DEÜ akademik ve idari kadrosu, öğrenciler ve DEÜ sporcuları katıldılar.

KAPSAMLI ANALİZLER ORTAYA KOYACAK

Açılış programında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesine son teknolojik altyapıyla kazandırılan laboratuvarların, Türkiye’de bu alandaki sayılı laboratuvarlardan olduğunu vurguladı. DEÜ’nün üç yeni laboratuvar hizmetinin hem bireysel hem de takım sporcularına yönelik kapsamlı performans analizleri ortaya koyacağını, böylelikle öğrencilere, akademik araştırmalara ve toplum sağlığına yönelik önemli çıktılar elde edileceğini belirten Rektör Hotar, “Bilim ve sağlığın bir arada olduğu, özellikle topluma ve spor camiasına ciddi yansımaların olacağı merkezimizin açılışında bir aradayız. Spordaki yükselişi ve başarılarıyla dikkat çeken Araştırma Üniversitemiz, spor bilimleri ve sporcu sağlığı uygulamalarında kat ettiği mesafenin bir nişanesi olarak, aynı zamanda bilimin ışığında sağlıklı bir toplum için atılan adımların somut bir göstergesi olan 3 yeni araştırma laboratuvarımızı spor camiasıyla paylaşmaktan mutluluk duymaktadır” dedi.

ÖNEMLİ BAŞARILARA ZEMİN HAZIRLAYACAK

DEÜ’nün Seferihisar’daki üç yeni laboratuvar hizmetinin spor kulüplerine ve sporculara sağlayacağı katkılar sayesinde ulusal ve uluslararası düzeyde yeni başarılara zemin hazırlayacağını ifade eden Rektör Hotar, “Laboratuvarlarımız aynı zamanda Milli takımlarımıza ve spor kulüplerimize sporcu yetiştiren Üniversitemizin topluma ve spor camiasına ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi yansımalarının olacağı merkezler olarak da dikkat çekiyor. Merkezimizde yürütülen çalışmaların temelinde, sporcuların performansını en üst düzeye çıkarmanın ve sağlıklarını korumanın yanı sıra; akademik araştırma ve eğitime de önemli katkılar sağlama hedefi yatmaktadır. Burada Fakültemiz hocaları gençlerimizi izliyor, yeteneklerini fark etmeye çalışıyor ve gerekli yönlendirmeleri yapıyor. İşte bugün açılışlarını yaptığımız laboratuvarlarımız da bu yönde önemli referanslar sağlayacak. Multidisipliner çalışacak laboratuvarlarımız, Tıp Fakültemizle de koordineli olacak. Burada yapılacak iş birlikleri İzmir’in spor potansiyeline, takımlarına ve sporcularına katkı sunacağı gibi topluma da önemli yararlar sağlayacak” bilgisini paylaştı.

Rektör Hotar konuşması sırasında ayrıca, programa katılım sağlayan İzmir Voleybol Erkekler Bölgesel Ligi’ni namağlup tamamlayan DEÜ voleybolcularını tebrik etti. Rektör Hotar, “Namağlup takımımız bahsettiğim durumun en iyi örneklerinden biri. Kendilerini ve son bir ayda sporun farklı branşlarında DEÜ olarak elde ettiğimiz 9 altın madalya için tüm sporcularımızı kutluyoruz. Sporcuların bilimsel çıktılar ışığında performanslarını ölçme, eksiklerini belirleyerek geliştirme ve sağlıklı kalmalarını sağlayacak laboratuvarlarımızın kurulmasındaki tensipleri için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, emeği geçen tüm hocalarımıza, idari personelimize, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor; yeni hizmet birimlerimizin Üniversitemize, spor camiasına, öğrencilerimize ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

HOTAR’A TEŞEKKÜR

Açılış programında konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, spora katkılarından dolayı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkür ederek, “Sayın Rektörümüzün öncülüğünde şehrimizde gerçekleşen bu spor yatırımlarından ve gelişmelerinden son derece memnuniyet duyuyoruz. Kendisine, ilimiz ve ülkemiz adına sporun gelişimine sunduğu katkılar, yatırımlar, altyapı olanakları ve spora verdiği önem için teşekkür ediyoruz” dedi.

DEÜ Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fethi Arslan, Fakülte çalışmalarına ve DEÜ’nün spor yatırımlarına yönelik bilgiler paylaştığı konuşmasında, “Son yatırımlarımızla birlikte öğrencilerimize ve sporcularımıza geniş alanda imkanlar sağlamış olacağız. Bugün açılışını yaptığımız laboratuvarlarımız, Sayın Rektörümüzün ifade ettiği özelliklerinin dışında, kardiyovasküler hastalıklara ve obeziteye yönelik çalışmalarıyla da hastalığa yönelik önemli çıktılar sağlayarak tehlikelere karşı önlemler alınmasını sağlayacak. Bu veriler ışığında Tıp Fakültemiz koordinesinde tedavi metotları geliştirilecek. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’a, bizlere bugüne kadar sunduğu tüm imkanlar ve destekler için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Programda ayrıca DEÜ Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hikmet Gümüş, açılışı yapılan laboratuvar merkezlerinin sporcular ve milli takım oyuncuları için önemli birer cazibe merkezi olacağını kaydetti. Gümüş, merkezlerdeki imkanların Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde olduğunu belirtti ve Rektör Hotar’a katkıları için teşekkür etti.

Merkez Kurucu Müdürü ve Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Şahin ise konuşmasında, “Sayın Rektörümüzün olağanüstü çabaları ve gayretleriyle büyümesini sürdüren Üniversitemiz, spor bilimlerinde de oldukça iddialı bir konuma geldi. Bizler de kendisinin açtığı yolda ülkemize ve milletimize hizmet etmeye hazırız. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

DEÜ’nün yeni laboratuvar hizmet birimlerinin açılışı, kurdele kesilerek yapıldı. Açılışın ardından merkez içindeki laboratuvarlar, programa katılanlar tarafından gezildi

LABORATUVARLAR NE İŞE YARIYOR?

DEÜ’nün Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesine kazandırdığı İnsan Performan Laboratuvarı’nda, sportif performansla bağlantılı fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Spordaki gereksinimlere uygun antrenman yüklerinin bulunması ve sporcu kapasitesinin takibi için performans testleri uygulanmaktadır. İzokinetik Kuvvet Laboratuvarı’nda, belirlenmiş ve sabit bir açısal hızda dinamik olarak maksimal yapılan yüklenmelerin izokinetik cihazlarla ölçülmesi yapılır. Sakatlık riski düşüktür ve rehabilitasyon amacı ile de kullanılmaktadır. Objektif sonuçları vermesi nedeniyle kullanım alanı ve sıklığı giderek artmaktadır. Biyomekanik Laboratuvarı ise yüksek kaliteli ölçüm ekipmanlarıyla dizayn edilmiş eğitim ve araştırma amacıyla hizmet veren bir uygulamalı bilim laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda sağlık amaçlı genel popülasyondan, profesyonel sporculara kadar insan hareketini analiz etmeye imkan veren ölçümler yapılmaktadır.