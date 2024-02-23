Son Dakika

DEÜ’de Erasmus+ hareketliliği

EĞİTİM 23.02.2024, 14:40
DEÜ’de Erasmus+ hareketliliği

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında İzmir’in köklü yükseköğretim kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi’ni (DEÜ) tercih eden uluslararası öğrenciler İzmir’e geldi. DEÜ Rektör Vekili, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, öğrencilerle tanışma yemeğinde bir araya geldi. DEÜ’nün yükseköğretimde evrensel standartlara sahip olduğunu belirten Ak, öğrencilere verimli bir eğitim-öğretim dönemi diledi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Erasmus+ Değişim Programı Öğrenim Hareketliliği kapsamında DEÜ’yü tercih eden uluslararası öğrencilerle tanışma yemeğinde bir araya geldi. Alsancak’ta bulunan DEÜ Rektörlük Yerleşkesindeki Lokal Çatı Restoran’da düzenlenen programa; 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde DEÜ’de öğrenim faaliyetlerini devam ettirmek için Avrupa’nın farklı ülkelerinden İzmir’e gelen öğrenciler, DEÜ Üst Yönetimi ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü temsilcileri katıldılar.

“ARAŞTIRDILAR, DEÜ’YÜ SEÇTİLER”

Programda konuşan Rektör Vekili Ak, DEÜ'nün uluslararası görünürlüğüne vurgu yaptı ve öğrencilere verimli bir akademik dönem diledi. DEÜ’nün yükseköğretimde evrensel standartlara sahip olduğunu belirten Ak, “Nitelikli eğitim anlayışı ve öğrencilerine sunduğu imkanlarla uluslararası boyutta tanınırlığını artıran Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi, dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. 28 ülkeden 417 adet Erasmus anlaşma sayımız, 36 ülkeyle 106 akademik iş birliği protokolümüz ile eğitim, teknoloji ve bilgi paylaşımını bilim dünyasının hizmetine sunuyoruz. Bu dönemde de eğitimde kaliteyi arayan 64 genç, Erasmus+ programı kapsamında yoğun araştırmaları neticesinde DEÜ'yü seçti. Bugün onlarla bir araya gelerek bir tanışma gerçekleştirdik. Kendilerine DEÜ ailemize hoş geldiniz diyor; başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum. Üniversitemiz bünyesinde ise 112 farklı ülkeden 6 bin 400 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor” dedi.

“DEÜ ONLARA AYRICALIKLAR SUNACAK”

Programda öğrencilerle sık sık sohbet eden Rektör Vekili Prof. Dr. Ak, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Öğrencilere, DEÜ’de geçirecekleri zamanın İzmir’i ve Türkiye’yi yakından tanımaları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Ak, “Burada Türkiye’nin en önemli yükseköğretim kurumlarından birinde öğrenim görmek, sizlere önemli fırsatlar sunacak. Araştırma ve bilimsel çalışmalarınıza hız vereceğiniz bu süreçte, ülkemizi de yakında tanıma şansına sahip olacak; güzel dostluklar kuracaksınız. Yükseköğretimde coğrafi sınırları ortadan kaldıran Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, uluslararasılaşmanın kentimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda projeler üreten DEÜ, geleceğini de sağlam temellere oturtmayı sürdürüyor. Bu dönem ayrıca Erasmus+ Doktora Hareketlilik Programı kapsamında 40 lisansüstü öğrencimizi de Avrupa ülkelerindeki üniversitelere göndermeyi hedefliyoruz. Bunun için başvurularımız başladı” şeklinde konuştu.

Program sonunda öğrenciler, DEÜ Rektörlük Binası önünde Rektör Vekili Ak ile anı fotoğrafı çektirdiler. Ak ise DEÜ’yü tercih eden öğrencilere, Üniversite ürünlerinin yer aldığı hediyeler takdim etti. Öğrenciler, DEÜ’de öğrenim görecek olduklarından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını belirttiler.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8