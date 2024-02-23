DEÜ’de Erasmus+ hareketliliği

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında İzmir’in köklü yükseköğretim kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi’ni (DEÜ) tercih eden uluslararası öğrenciler İzmir’e geldi. DEÜ Rektör Vekili, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, öğrencilerle tanışma yemeğinde bir araya geldi. DEÜ’nün yükseköğretimde evrensel standartlara sahip olduğunu belirten Ak, öğrencilere verimli bir eğitim-öğretim dönemi diledi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, Erasmus+ Değişim Programı Öğrenim Hareketliliği kapsamında DEÜ’yü tercih eden uluslararası öğrencilerle tanışma yemeğinde bir araya geldi. Alsancak’ta bulunan DEÜ Rektörlük Yerleşkesindeki Lokal Çatı Restoran’da düzenlenen programa; 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde DEÜ’de öğrenim faaliyetlerini devam ettirmek için Avrupa’nın farklı ülkelerinden İzmir’e gelen öğrenciler, DEÜ Üst Yönetimi ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü temsilcileri katıldılar.

“ARAŞTIRDILAR, DEÜ’YÜ SEÇTİLER”

Programda konuşan Rektör Vekili Ak, DEÜ'nün uluslararası görünürlüğüne vurgu yaptı ve öğrencilere verimli bir akademik dönem diledi. DEÜ’nün yükseköğretimde evrensel standartlara sahip olduğunu belirten Ak, “Nitelikli eğitim anlayışı ve öğrencilerine sunduğu imkanlarla uluslararası boyutta tanınırlığını artıran Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi, dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. 28 ülkeden 417 adet Erasmus anlaşma sayımız, 36 ülkeyle 106 akademik iş birliği protokolümüz ile eğitim, teknoloji ve bilgi paylaşımını bilim dünyasının hizmetine sunuyoruz. Bu dönemde de eğitimde kaliteyi arayan 64 genç, Erasmus+ programı kapsamında yoğun araştırmaları neticesinde DEÜ'yü seçti. Bugün onlarla bir araya gelerek bir tanışma gerçekleştirdik. Kendilerine DEÜ ailemize hoş geldiniz diyor; başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum. Üniversitemiz bünyesinde ise 112 farklı ülkeden 6 bin 400 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor” dedi.

“DEÜ ONLARA AYRICALIKLAR SUNACAK”

Programda öğrencilerle sık sık sohbet eden Rektör Vekili Prof. Dr. Ak, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Öğrencilere, DEÜ’de geçirecekleri zamanın İzmir’i ve Türkiye’yi yakından tanımaları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Ak, “Burada Türkiye’nin en önemli yükseköğretim kurumlarından birinde öğrenim görmek, sizlere önemli fırsatlar sunacak. Araştırma ve bilimsel çalışmalarınıza hız vereceğiniz bu süreçte, ülkemizi de yakında tanıma şansına sahip olacak; güzel dostluklar kuracaksınız. Yükseköğretimde coğrafi sınırları ortadan kaldıran Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, uluslararasılaşmanın kentimize ve ülkemize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda projeler üreten DEÜ, geleceğini de sağlam temellere oturtmayı sürdürüyor. Bu dönem ayrıca Erasmus+ Doktora Hareketlilik Programı kapsamında 40 lisansüstü öğrencimizi de Avrupa ülkelerindeki üniversitelere göndermeyi hedefliyoruz. Bunun için başvurularımız başladı” şeklinde konuştu.

Program sonunda öğrenciler, DEÜ Rektörlük Binası önünde Rektör Vekili Ak ile anı fotoğrafı çektirdiler. Ak ise DEÜ’yü tercih eden öğrencilere, Üniversite ürünlerinin yer aldığı hediyeler takdim etti. Öğrenciler, DEÜ’de öğrenim görecek olduklarından dolayı heyecanlı ve mutlu olduklarını belirttiler.